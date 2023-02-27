«Ювентус» — «Торино»: прогноз на матч серии А 28 февраля 2023 года
28 февраля в 24-м туре серии А громыхнет туринское дерби: «Ювентус» сыграет против «Торино». Игра пройдет на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. В России ее покажут сайты matchtv.ru и Setanta Sports 1, а также телеканал «Матч! Футбол 3». Время начала трансляции — 22.40 мск. Главный арбитр встречи — Даниэле Киффи.
Букмекеры считают фаворитом «Старую синьору» — на победу команды Массимилиано Аллегри можно поставить за 1.71, это примерно 57% вероятности успеха. Триумф «быков» оценен котировкой 5.50 (17%), ничья идет за 3.70 (26%).
1000 рублей, поставленная на победу номинальных гостей, в случае успеха принесет 5500 рублей, а чистая прибыль составит 4500 рублей.
Аналитики прогнозируют закрытый матч. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 2.28, на ТМ 2.5 — за 1.67.
На забитые мячи от обеих команд доступна котировка 2.22. Если не верите в такой исход, опция «обе забьют — нет» оценена в 1.66.
«Торино» забил в пяти из семи последних матчей, а в пяти предыдущих встречах оформлял в среднем 1.4 гола. Но за тот же отрезок «Юве» пропускал лишь 0.2 мяча. На гол «быков» можно поставить за 1.77. Обратный рынок предложен за 2.05.
В пяти последних матчах «Ювентус» отличается в среднем два раза за 90 минут. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.00.
Три наиболее вероятных исхода встречи:
-
победа «Юве» 1:0 — за 5.20;
-
успех «Синьоры» 2:0 — за 6.60;
-
ничья 1:1 — за 6.80.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Торино» 28 февраля 2023 года
«Ювентус» отлично играет дома: по набранным на своем поле очкам идет на четвертом месте (восемь побед и одно поражение в 12 матчах). Разница голов — 25:8. «Торино» же в гостях не очень успешен: лишь четыре победы при пяти поражениях и трех ничьих. Разница мячей отрицательная — 14:17.
Команда Аллегри выиграла 13 из 17 последних туринских дерби. Предыдущий успех «быков» случился в 2015-м (2:1).
При этом встречи команд редко получаются богатыми на голы. За пять лет лишь один матч закончился с крупным счетом: в 2020-м «Юве» выиграл 4:1. Самый популярный исход — 1:0 или 1:1. Так завершились семь из 10 последних дерби.
Отличная домашняя форма и мощная защита «Юве», история встреч и слабая форма «Торино» в гостевых играх указывают на победу хозяев. Но закрытый характер туринского дерби и слабая турнирная мотивация обеих команд не обещают много голов. К тому же у «Ювентуса» травмирован второй бомбардир — Аркадиуш Милик. У него шесть голов в сезоне.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ (3.5) за 2.07.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2