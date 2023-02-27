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«Ювентус» — «Торино»: прогноз на матч серии А 28 февраля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Торино» 28 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

28 февраля в 24-м туре серии А громыхнет туринское дерби: «Ювентус» сыграет против «Торино». Игра пройдет на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. В России ее покажут сайты matchtv.ru и Setanta Sports 1, а также телеканал «Матч! Футбол 3». Время начала трансляции — 22.40 мск. Главный арбитр встречи — Даниэле Киффи.

Италия. Серия А. 24-й тур
28 февр, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Торино

Букмекеры считают фаворитом «Старую синьору» — на победу команды Массимилиано Аллегри можно поставить за 1.71, это примерно 57% вероятности успеха. Триумф «быков» оценен котировкой 5.50 (17%), ничья идет за 3.70 (26%).

1000 рублей, поставленная на победу номинальных гостей, в случае успеха принесет 5500 рублей, а чистая прибыль составит 4500 рублей.

Аналитики прогнозируют закрытый матч. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 2.28, на ТМ 2.5 — за 1.67.

На забитые мячи от обеих команд доступна котировка 2.22. Если не верите в такой исход, опция «обе забьют — нет» оценена в 1.66.

«Торино» забил в пяти из семи последних матчей, а в пяти предыдущих встречах оформлял в среднем 1.4 гола. Но за тот же отрезок «Юве» пропускал лишь 0.2 мяча. На гол «быков» можно поставить за 1.77. Обратный рынок предложен за 2.05.

В пяти последних матчах «Ювентус» отличается в среднем два раза за 90 минут. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.00.

Три наиболее вероятных исхода встречи:

  • победа «Юве» 1:0 — за 5.20;

  • успех «Синьоры» 2:0 — за 6.60;

  • ничья 1:1 — за 6.80.

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Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Торино» 28 февраля 2023 года

«Ювентус» отлично играет дома: по набранным на своем поле очкам идет на четвертом месте (восемь побед и одно поражение в 12 матчах). Разница голов — 25:8. «Торино» же в гостях не очень успешен: лишь четыре победы при пяти поражениях и трех ничьих. Разница мячей отрицательная — 14:17.

Команда Аллегри выиграла 13 из 17 последних туринских дерби. Предыдущий успех «быков» случился в 2015-м (2:1).

При этом встречи команд редко получаются богатыми на голы. За пять лет лишь один матч закончился с крупным счетом: в 2020-м «Юве» выиграл 4:1. Самый популярный исход — 1:0 или 1:1. Так завершились семь из 10 последних дерби.

Отличная домашняя форма и мощная защита «Юве», история встреч и слабая форма «Торино» в гостевых играх указывают на победу хозяев. Но закрытый характер туринского дерби и слабая турнирная мотивация обеих команд не обещают много голов. К тому же у «Ювентуса» травмирован второй бомбардир — Аркадиуш Милик. У него шесть голов в сезоне.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ (3.5) за 2.07.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Торино
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
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