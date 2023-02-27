Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Торино» 28 февраля 2023 года

28 февраля в 24-м туре серии А громыхнет туринское дерби: «Ювентус» сыграет против «Торино». Игра пройдет на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. В России ее покажут сайты matchtv.ru и Setanta Sports 1, а также телеканал «Матч! Футбол 3». Время начала трансляции — 22.40 мск. Главный арбитр встречи — Даниэле Киффи.

Букмекеры считают фаворитом «Старую синьору» — на победу команды Массимилиано Аллегри можно поставить за 1.71, это примерно 57% вероятности успеха. Триумф «быков» оценен котировкой 5.50 (17%), ничья идет за 3.70 (26%).

1000 рублей, поставленная на победу номинальных гостей, в случае успеха принесет 5500 рублей, а чистая прибыль составит 4500 рублей.

Аналитики прогнозируют закрытый матч. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 2.28, на ТМ 2.5 — за 1.67.

На забитые мячи от обеих команд доступна котировка 2.22. Если не верите в такой исход, опция «обе забьют — нет» оценена в 1.66.

«Торино» забил в пяти из семи последних матчей, а в пяти предыдущих встречах оформлял в среднем 1.4 гола. Но за тот же отрезок «Юве» пропускал лишь 0.2 мяча. На гол «быков» можно поставить за 1.77. Обратный рынок предложен за 2.05.

В пяти последних матчах «Ювентус» отличается в среднем два раза за 90 минут. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.00.

Три наиболее вероятных исхода встречи:

победа «Юве» 1:0 — за 5.20;

успех «Синьоры» 2:0 — за 6.60;

ничья 1:1 — за 6.80.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Торино» 28 февраля 2023 года

«Ювентус» отлично играет дома: по набранным на своем поле очкам идет на четвертом месте (восемь побед и одно поражение в 12 матчах). Разница голов — 25:8. «Торино» же в гостях не очень успешен: лишь четыре победы при пяти поражениях и трех ничьих. Разница мячей отрицательная — 14:17.

Команда Аллегри выиграла 13 из 17 последних туринских дерби. Предыдущий успех «быков» случился в 2015-м (2:1).

При этом встречи команд редко получаются богатыми на голы. За пять лет лишь один матч закончился с крупным счетом: в 2020-м «Юве» выиграл 4:1. Самый популярный исход — 1:0 или 1:1. Так завершились семь из 10 последних дерби.

Отличная домашняя форма и мощная защита «Юве», история встреч и слабая форма «Торино» в гостевых играх указывают на победу хозяев. Но закрытый характер туринского дерби и слабая турнирная мотивация обеих команд не обещают много голов. К тому же у «Ювентуса» травмирован второй бомбардир — Аркадиуш Милик. У него шесть голов в сезоне.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ (3.5) за 2.07.