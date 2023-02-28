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«Кремонезе» — «Рома»: где смотреть матч серии А 28 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Кремонезе» — «Рома» 28 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Пауло Дибала.
Фото Global Look Press

28 февраля в 24-м туре чемпионата Италии «Рома» сразится с аутсайдером турнира — «Кремонезе». Встреча пройдет на стадионе имени Джованни Дзини и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 20.25 мск. Главным арбитром назначен Марко Пиччинини.

Италия. Серия А. 24-й тур
28 февр, 20:30. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Рома

Букмекеры считают «Рому» абсолютным фаворитом встречи. На победу команды Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 1.80, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех «Кремонезе» — за 5.40 (16%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 5400 рублей, а чистая прибыль составит 4400 рублей.

В начале февраля команды встречались в Кубке Италии, и тогда «Кремонезе» одержал сенсационную победу со счетом 2:1. На то, что аутсайдер снова не уступит, котировка — 2.08.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.42, ТМ 2.5 — за 1.60. Четыре из пяти предыдущих матчей «Кремонезе» во всех турнирах завершились «верхом» по голам.

Обмен результативными атаками можно взять за 2.30, противоположный исход — за 1.61.

Тэмми Абрахам и Пауло Дибала — два наиболее вероятных автора голов в предстоящей встрече. Точный удар англичанина идет за 2.90, аргентинца — за 3.20.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Ромы» — за 5.00;

  • ничья 1:1 и успех гостей 2:0 — за 6.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кремонезе
ФК Рома
0
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«Краснодар» — ЦСКА: где смотреть матч FONBET Кубка России 28 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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