«Кремонезе» — «Рома»: где смотреть матч серии А 28 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
28 февраля в 24-м туре чемпионата Италии «Рома» сразится с аутсайдером турнира — «Кремонезе». Встреча пройдет на стадионе имени Джованни Дзини и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 20.25 мск. Главным арбитром назначен Марко Пиччинини.
Букмекеры считают «Рому» абсолютным фаворитом встречи. На победу команды Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 1.80, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех «Кремонезе» — за 5.40 (16%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 5400 рублей, а чистая прибыль составит 4400 рублей.
В начале февраля команды встречались в Кубке Италии, и тогда «Кремонезе» одержал сенсационную победу со счетом 2:1. На то, что аутсайдер снова не уступит, котировка — 2.08.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.42, ТМ 2.5 — за 1.60. Четыре из пяти предыдущих матчей «Кремонезе» во всех турнирах завершились «верхом» по голам.
Обмен результативными атаками можно взять за 2.30, противоположный исход — за 1.61.
Тэмми Абрахам и Пауло Дибала — два наиболее вероятных автора голов в предстоящей встрече. Точный удар англичанина идет за 2.90, аргентинца — за 3.20.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
-
1:0 в пользу «Ромы» — за 5.00;
-
ничья 1:1 и успех гостей 2:0 — за 6.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2