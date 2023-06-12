Корентен Муте — Аслан Карацев: прогноз на матч ATP Штутгарт 13 июня 2023 года
13 июня первым из российских теннисистов в травяной сезон вступит Аслан Карацев. В первом круге турнира в Штутгарте он встретится с французом Корентеном Муте. Точное время начала матча станет известно позднее, в России он показан не будет. Счет личных встреч — 2:0 в пользу представителя Франции.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet больше верят в Карацева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.59, вероятность этого исхода — около 62%. Успех Муте при этом доступен за 2.27 (38%).
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Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.82, ТМ 2.5 — за 1.92. Последние два матча в двухсетовом формате с участием теннисистов завершились через «низ».
На то, что Муте возьмет хотя бы один сет, котировка — 1.49. На выигранную Асланом партию коэффициент — 1.25.
2:0 в пользу российского теннисиста можно оформить за 2.50. Такой же счет в пользу француза оценен в 3.75.
Прогноз и ставка на матч Корентен Муте — Аслан Карацев
Травяное покрытие совсем не подходит для стиля игры Карацева — он любит бить на паузах, как на грунте, где добивался неплохих результатов и в этом сезоне (полуфинал Мадрида). На газоне же решения нужно принимать значительно быстрее, и Аслану это дается не так просто. Неудивительно, что за всю карьеру он одержал на траве всего две победы на уровне ATP — над грунтовиками.
Против Муте Карацеву должна помочь подача, но в то же время он вряд ли сможет соперничать с ним на приеме. Поэтому француз должен удержать гандикап в три гейма.
Рекомендуемая ставка: победа Муте с форой (+2.5) гейма за 1.82.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9