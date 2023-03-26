Казахстан — Дания: прогноз на матч квалификации Евро-2024 26 марта 2023 года
26 марта во втором туре отборочного этапа Евро-2024 встретятся Казахстан и Дания. Матч пройдет на «Астана Арене», сербский рефери Никола Джорович даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании PARI считают гостей огромными фаворитами: поставить на победу «датского динамита» можно с коэффициентом 1.25, вероятность — около 79%. Выигрыш хозяев доступен с фантастической котировкой 14.0 (6%), ничья оценена в 5.50 (17%).
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Команды сходились четыре раза в истории, все матчи проходили в рамках отборочных турниров чемпионата мира. И каждая из игр с серьезным преимуществом оставалась за скандинавами. Поставить на то, что в предстоящей встрече Казахстан впервые в истории не уступит Дании, можно за 4.05.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают подавляющее превосходство гостей:
• победа датчан 2:0 идет за 6.00;
• успех 1:0 — за 7.00;
• разгром 3:0 — тоже за 7.00.
Аналитики ждут яркую игру: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17. Во всех очных матчах сборные забивали на двоих минимум по три мяча.
Рынок на голы от обеих команд предложен за маловероятные 2.30, обратный вариант идет за 1.65. При этом в трех из четырех очных встреч отличались обе сборные.
Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Дания
«Датский динамит» имеет огромное преимущество над «ястребами» в личных встречах: выиграли во всех четырех очных играх. В предстоящем матче датчане снова выглядят серьезными фаворитами: команда стартовала в квалификации с уверенной победы над крепкой Финляндией (3:1), Казахстан же начал с поражения от Словении (1:2).
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.67 (если Дания отличится ровно два раза, случится возврат).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4