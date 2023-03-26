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Казахстан — Дания: прогноз на матч квалификации Евро-2024 26 марта 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Дания 26 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Дании в матче против Финляндии.
Фото Global Look Press

26 марта во втором туре отборочного этапа Евро-2024 встретятся Казахстан и Дания. Матч пройдет на «Астана Арене», сербский рефери Никола Джорович даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
26 мар, 16:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
Дания

Аналитики букмекерской компании PARI считают гостей огромными фаворитами: поставить на победу «датского динамита» можно с коэффициентом 1.25, вероятность — около 79%. Выигрыш хозяев доступен с фантастической котировкой 14.0 (6%), ничья оценена в 5.50 (17%).

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Команды сходились четыре раза в истории, все матчи проходили в рамках отборочных турниров чемпионата мира. И каждая из игр с серьезным преимуществом оставалась за скандинавами. Поставить на то, что в предстоящей встрече Казахстан впервые в истории не уступит Дании, можно за 4.05.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают подавляющее превосходство гостей:

• победа датчан 2:0 идет за 6.00;

• успех 1:0 — за 7.00;

• разгром 3:0 — тоже за 7.00.

Аналитики ждут яркую игру: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17. Во всех очных матчах сборные забивали на двоих минимум по три мяча.

Рынок на голы от обеих команд предложен за маловероятные 2.30, обратный вариант идет за 1.65. При этом в трех из четырех очных встреч отличались обе сборные.

Игроки сборной Дании в&nbsp;матче против Франции на&nbsp;ЧМ-2022. Казахстан — Дания: «алая гвардия» подрежет крылья «ястребам»

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Дания

«Датский динамит» имеет огромное преимущество над «ястребами» в личных встречах: выиграли во всех четырех очных играх. В предстоящем матче датчане снова выглядят серьезными фаворитами: команда стартовала в квалификации с уверенной победы над крепкой Финляндией (3:1), Казахстан же начал с поражения от Словении (1:2).

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.67 (если Дания отличится ровно два раза, случится возврат).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
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