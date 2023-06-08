Ига Свентек — Беатрис Хаддад Майя: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос» 8 июня 2023 года
8 июня первая ракетка мира Ига Свентек сразится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя за второй подряд финал «Ролан Гаррос». Встреча действующей чемпионки и дебютантки стадии начнется не ранее 17.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Вы удивитесь, но единственный матч между теннисистками в прошлом году завершился в пользу латиноамериканки.
Но на этот раз Свентек является безоговорочным фаворитом встречи. Ее победа оценена букмекерской компанией Olimpbet коэффициентом 1.05, что приблизительно 95% вероятности исхода. А вот успех Хаддад Майя доступен за 11.0 (5%).
Если поставить 1000 рублей на бразильянку и дождаться ее победы, тогда можно стать богаче на 10 000 рублей.
Правда, эксперты не верят, что аутсайдер возьмет даже сет: на триумф Хаддад Майя хотя бы в одной партии котировка 3.80. А на счет 2:0 в пользу Свентек — 1.24.
Выигрыш польки с форой (-6.5) гейма идет за 1.70, с (-7.5) — за 2.37. Трех из четырех соперниц в Париже (без учета снявшейся Цуренко) Ига обыграла с разницей свыше семи геймов.
Тотал больше 17.5 гейма оценен в 1.88, ТМ 17.5 — в 1.96.
На «баранку» в матче можно поставить за 3.95, на ее отсутствие — за 1.21.
Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Беатрис Хаддад Майя
Свентек сносит всех на своем пути в Париже, и помешать ей забрать трофей может, похоже, только Арина Соболенко. Даже прошлогодняя финалистка Кори Гауфф лишь немного улучшила результат в противостоянии с полькой —взяла не четыре гейма, как в 2022-м, а шесть.
Хаддад Майя совершила три камбэка в трех последних матчах и провела четыре трехсетовика подряд. Конечно, после мощной битвы с Жабер ей бы не помешал день отдыха, но он организаторами не предусмотрен. А значит, бразильянке придется играть против сильнейшей теннисистки планеты с почти пустым баком. В таком случае рассчитывать ей откровенно не на что.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 17.5 за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9