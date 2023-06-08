8 июня первая ракетка мира Ига Свентек сразится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя за второй подряд финал «Ролан Гаррос». Встреча действующей чемпионки и дебютантки стадии начнется не ранее 17.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Вы удивитесь, но единственный матч между теннисистками в прошлом году завершился в пользу латиноамериканки.

Но на этот раз Свентек является безоговорочным фаворитом встречи. Ее победа оценена букмекерской компанией Olimpbet коэффициентом 1.05, что приблизительно 95% вероятности исхода. А вот успех Хаддад Майя доступен за 11.0 (5%).

Если поставить 1000 рублей на бразильянку и дождаться ее победы, тогда можно стать богаче на 10 000 рублей.

Правда, эксперты не верят, что аутсайдер возьмет даже сет: на триумф Хаддад Майя хотя бы в одной партии котировка 3.80. А на счет 2:0 в пользу Свентек — 1.24.

Выигрыш польки с форой (-6.5) гейма идет за 1.70, с (-7.5) — за 2.37. Трех из четырех соперниц в Париже (без учета снявшейся Цуренко) Ига обыграла с разницей свыше семи геймов.

Тотал больше 17.5 гейма оценен в 1.88, ТМ 17.5 — в 1.96.

На «баранку» в матче можно поставить за 3.95, на ее отсутствие — за 1.21.

Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Беатрис Хаддад Майя

Свентек сносит всех на своем пути в Париже, и помешать ей забрать трофей может, похоже, только Арина Соболенко. Даже прошлогодняя финалистка Кори Гауфф лишь немного улучшила результат в противостоянии с полькой —взяла не четыре гейма, как в 2022-м, а шесть.

Хаддад Майя совершила три камбэка в трех последних матчах и провела четыре трехсетовика подряд. Конечно, после мощной битвы с Жабер ей бы не помешал день отдыха, но он организаторами не предусмотрен. А значит, бразильянке придется играть против сильнейшей теннисистки планеты с почти пустым баком. В таком случае рассчитывать ей откровенно не на что.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 17.5 за 1.86.

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