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Ига Свентек — Беатрис Хаддад Майя: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос» 8 июня 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Ига Свентек — Беатрис Хаддад Майя 8 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Беатрис Хаддад Майя.
Фото Global Look Press

8 июня первая ракетка мира Ига Свентек сразится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя за второй подряд финал «Ролан Гаррос». Встреча действующей чемпионки и дебютантки стадии начнется не ранее 17.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Вы удивитесь, но единственный матч между теннисистками в прошлом году завершился в пользу латиноамериканки.

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Но на этот раз Свентек является безоговорочным фаворитом встречи. Ее победа оценена букмекерской компанией Olimpbet коэффициентом 1.05, что приблизительно 95% вероятности исхода. А вот успех Хаддад Майя доступен за 11.0 (5%).

Если поставить 1000 рублей на бразильянку и дождаться ее победы, тогда можно стать богаче на 10 000 рублей.

Правда, эксперты не верят, что аутсайдер возьмет даже сет: на триумф Хаддад Майя хотя бы в одной партии котировка 3.80. А на счет 2:0 в пользу Свентек — 1.24.

Выигрыш польки с форой (-6.5) гейма идет за 1.70, с (-7.5) — за 2.37. Трех из четырех соперниц в Париже (без учета снявшейся Цуренко) Ига обыграла с разницей свыше семи геймов.

Тотал больше 17.5 гейма оценен в 1.88, ТМ 17.5 — в 1.96.

На «баранку» в матче можно поставить за 3.95, на ее отсутствие — за 1.21.

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Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Беатрис Хаддад Майя

Свентек сносит всех на своем пути в Париже, и помешать ей забрать трофей может, похоже, только Арина Соболенко. Даже прошлогодняя финалистка Кори Гауфф лишь немного улучшила результат в противостоянии с полькой —взяла не четыре гейма, как в 2022-м, а шесть.

Хаддад Майя совершила три камбэка в трех последних матчах и провела четыре трехсетовика подряд. Конечно, после мощной битвы с Жабер ей бы не помешал день отдыха, но он организаторами не предусмотрен. А значит, бразильянке придется играть против сильнейшей теннисистки планеты с почти пустым баком. В таком случае рассчитывать ей откровенно не на что.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 17.5 за 1.86.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Ига Свентек
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«Манчестер Сити» — «Интер»: Василий Уткин дал прогноз на исторический для «горожан» финал Лиги чемпионов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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Александр Соболев

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