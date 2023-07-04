Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

Израиль — Англия: прогноз на матч молодежного чемпионата Европы 5 июля 2023 года

Прогноз на матч молодежного чемпионата Европы Израиль — Англия 5 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки сборной Англии в четвертьфинале с Португалией.
Фото Global Look Press

5 июля пройдут полуфиналы молодежного чемпионата Европы, в одном из них сойдутся сборные Израиля и Англии. Матч пройдет в Грузии на «Батуми Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — датчанин Мортен Крог. В России легально не показывают турнир.

Чемпионат Европы U21. 1/2 финала
05 июл, 19:00. Adjarabet Arena (Батуми)
Израиль U21
Англия U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «молодых львов» в основное время можно с коэффициентом 1.39, что составляет примерно 70% вероятности. Выигрыш израильтян предложен с котировкой 8.75 (10%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Ничья идет за 4.72 (20%).

Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на Израиль при благоприятном результате принесет 8750 рублей.

Выход сине-белых в финал Евро доступен за 4.95, этот рынок на англичан дан за 1.17.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают подавляющее преимущество коллектива Ли Карсли:

• 1:0 и 2:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 7.75.

В четвертьфиналах команды в сумме выжали один мяч на двоих — отличились британцы. Предстоящий матч тоже вряд ли получится ярким: тотал больше 2.5 гола идет за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.82.

Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 2.38, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.57.

Виктор Мозес на&nbsp;тренировке &laquo;Спартака&raquo;. «Торпедо» — «Спартак»: «Лужники» заскучают после финала медиалиги

Прогноз и ставка на матч молодежного чемпионата Европы Израиль — Англия

Англичане проводят сумасшедший турнир: добыли четыре сухих победы с общим счетом 7:0. Одной из жертв «молодых львов» оказались как раз сине-белые — команда Ли Карсли разделалась с ними на групповом этапе (2:0). Пробить Джеймса Траффорда также не удалось Германии, Чехии и Португалии. Израиль вообще за весь турнир вымучил только два гола, а в четвертьфинале обыграл Грузию только благодаря чудесам вратаря и уверенной серии пенальти.

Рекомендуемая ставка: Израиль не забьет за 1.75.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Црвена Звезда» — «Зенит»: где смотреть матч Кубка Премьер 4 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости