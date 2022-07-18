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Италия — Бельгия: прогноз на матч женского чемпионата Европы 18 июля 2022 года

Прогноз на матч женского чемпионата Европы Италия — Бельгия 18 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Женская сборная Италии по футболу.
Фото Global Look Press

Чемпионат Европы по футболу среди женщин приблизился к играм плей-офф: на групповом этапе командам осталось провести всего по одному матчу. В группе D Италия и Бельгия — две последние сборные квартета — встретятся на стадионе «Академи» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.55 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у «Скуадры адзурры» больше шансов на успех: коэффициент на победу Италии — 2.04, около 48% вероятности. Выигрыш Бельгии оценен в 3.60 (26%), такая же котировка предложена на ничью.

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Правда, по мнению экспертов, у бельгиек маловато шансов на успех. Три самых ожидаемых результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.70;

• победа Италии 1:0 — за 7.80;

• успех 2:1 — за 8.10.

Несмотря на высокую результативность всего турнира, соперники по третьему туру выступают не слишком эффектно: обе сборные после двух туров забили по два мяча. При этом Италия много пропустила — шесть голов. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящий матч можно оформить за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.04.

Шанс увидеть голы от обеих сборных аналитики оценили в 1.71, обратный рынок доступен с котировкой 2.14.

Индивидуальный тотал «Скуадры адзурры» больше 1.5 мяча можно взять за 1.93, ИТМ1 (1.5) — за 1.87. Эти рынки на Бельгию предложены с коэффициентами 2.75 и 1.45 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч Италия — Бельгия 18 июля 2022 года

В случае победы одна из сборных получит хорошие шансы на выход в плей-офф, ведь идущая сейчас второй Исландия опережает соперников всего на одно очко и в последнем туре играет с грозной Францией. Угадать победителя предстоящего матча трудно, но команды не отличались на турнире острой игрой в атаке, «Красные дьяволы» при этом еще и достойно выглядели в обороне. Скорее всего, матч получится нерезультативным.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

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«Боруссия» Дортмунд — «Валенсия»: прогноз на товарищеский матч 18 июля 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
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Н. Новгород – Химки
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