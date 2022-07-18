Италия — Бельгия: прогноз на матч женского чемпионата Европы 18 июля 2022 года
Чемпионат Европы по футболу среди женщин приблизился к играм плей-офф: на групповом этапе командам осталось провести всего по одному матчу. В группе D Италия и Бельгия — две последние сборные квартета — встретятся на стадионе «Академи» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у «Скуадры адзурры» больше шансов на успех: коэффициент на победу Италии — 2.04, около 48% вероятности. Выигрыш Бельгии оценен в 3.60 (26%), такая же котировка предложена на ничью.
Верите в «Красных дьяволов»? Ставка в 1000 рублей на Бельгию при благополучном исходе принесет 3600 рублей, чистая прибыль составит 2600 рублей.
Правда, по мнению экспертов, у бельгиек маловато шансов на успех. Три самых ожидаемых результата матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.70;
• победа Италии 1:0 — за 7.80;
• успех 2:1 — за 8.10.
Несмотря на высокую результативность всего турнира, соперники по третьему туру выступают не слишком эффектно: обе сборные после двух туров забили по два мяча. При этом Италия много пропустила — шесть голов. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящий матч можно оформить за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.04.
Шанс увидеть голы от обеих сборных аналитики оценили в 1.71, обратный рынок доступен с котировкой 2.14.
Индивидуальный тотал «Скуадры адзурры» больше 1.5 мяча можно взять за 1.93, ИТМ1 (1.5) — за 1.87. Эти рынки на Бельгию предложены с коэффициентами 2.75 и 1.45 соответственно.
Прогноз и ставка на матч Италия — Бельгия 18 июля 2022 года
В случае победы одна из сборных получит хорошие шансы на выход в плей-офф, ведь идущая сейчас второй Исландия опережает соперников всего на одно очко и в последнем туре играет с грозной Францией. Угадать победителя предстоящего матча трудно, но команды не отличались на турнире острой игрой в атаке, «Красные дьяволы» при этом еще и достойно выглядели в обороне. Скорее всего, матч получится нерезультативным.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.04.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1