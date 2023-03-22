«Манчини продлит беспроигрышную серию против англичан». Прогноз Карена Адамяна на главный матч первого тура квалификации Евро
23 марта в 22.45 по московскому времени Италия в матче первого тура отборочного турнира Евро-2024 сыграет с Англией. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Карен Адамян.
В какой форме Италия
Последний матч итальянцев состоялся еще в ноябре прошлого года, когда они в товарищеской встрече уступили Австрии (0:2). Оба мяча были пропущены в первом тайме, в котором Роберто Манчини рискнул сыграть по новой схеме 3-4-3. Однако эксперимент не оправдал ожиданий: Политано, Распадори и Грифо, действовавшие в атаке, плохо прессинговали соперника, было много разрывов, в итоге австрийцы нанесли 18 ударов по воротам соперника.
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Очевидно, что против Англии Манчини изберет более сыгранный состав и схему 4-3-3. Тем более после травмы вернулся в строй Федерико Кьеза. Последним официальным турниром «Скуадра адзурры» была Лига наций, где команде удалось стать первой в группе с Венгрией (2:1, 2:0), Германией (1:1, 2:5) и как раз Англией (0:0, 1:0). В пользу подопечных Манчини не было назначено ни одного пенальти, а самым результативным был отрезок с 61-й по 75-ю минуту, когда они пропустили четыре мяча. 15 июня Италию ждет полуфинал Лиги наций против Испании.
В какой форме Англия
Провальное выступление в Лиге наций — а последнее место в группе при отсутствии побед в шести матчах иначе не назовешь — все равно не побудило боссов Федерации футбола Англии попрощаться с Гаретом Саутгейтом. Памятуя о выходе в финал Евро-2020 и 1/4 финала ЧМ-2022, 52-летнему специалисту дали еще один шанс выиграть что-нибудь с отнюдь не бесталанным поколением футболистов во главе с Харри Кейном.
Последний матч «Три льва» провели 10 декабря, когда минимально уступили Франции (1:2) в четвертьфинале чемпионата мира. При счете 1:2 на 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти, пробив выше ворот. С тех пор команда вместе не собиралась, а против Италии и Украины в предстоящих встречах евроквалификации ей придется обойтись без Маркуса Рэшфорда, Мейсона Маунта и Ника Поупа. Больше всего Саутгейта расстраивает травма нападающего «Манчестер Юнайтед», находившегося в потрясающей форме и забивавшего практически в каждом матче. Отсутствие Рэшфорда снижает атакующий потенциал англичан, которым вновь придется рассчитывать исключительно на Кейна и Букайо Сака из «Арсенала».
Италия — Англия: статистика личных встреч
Последний раз Англия победила Италию в гостях в 1961 году. У «Скуадра адзурры» шестиматчевая беспроигрышная серия против «Трех львов» (2:1; 1:1; 1:1; 1:1 и 3:2 по пенальти; 0:0; 1:0).
Прогноз Карена Адамяна на матч Италия — Англия 23 марта
«Сложно представить более предсказуемую пару. Как бы Роберто Манчини ни перестраивал игру итальянцев, против англичан у них всегда получаются сложные и малорезультативные матчи. Ставка на тотал меньше 2.5 мяча прошла в пяти последних играх между этими командами. Но главное, что Италия ни разу не уступила, в том числе оказавшись сильнее в финале Евро-2020. Психологическое преимущество вкупе с домашними трибунами в Неаполе должны помочь подопечным Манчини продлить беспроигрышную серию против англичан», — заявил Адамян.
На вариант «Италия не проиграет и общий тотал меньше 2.5 мяча» в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить за 2.30.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4