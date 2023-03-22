«Манчини продлит беспроигрышную серию против англичан». Прогноз Карена Адамяна на главный матч первого тура квалификации Евро

23 марта в 22.45 по московскому времени Италия в матче первого тура отборочного турнира Евро-2024 сыграет с Англией. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Карен Адамян.

В какой форме Италия

Последний матч итальянцев состоялся еще в ноябре прошлого года, когда они в товарищеской встрече уступили Австрии (0:2). Оба мяча были пропущены в первом тайме, в котором Роберто Манчини рискнул сыграть по новой схеме 3-4-3. Однако эксперимент не оправдал ожиданий: Политано, Распадори и Грифо, действовавшие в атаке, плохо прессинговали соперника, было много разрывов, в итоге австрийцы нанесли 18 ударов по воротам соперника.

Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

Очевидно, что против Англии Манчини изберет более сыгранный состав и схему 4-3-3. Тем более после травмы вернулся в строй Федерико Кьеза. Последним официальным турниром «Скуадра адзурры» была Лига наций, где команде удалось стать первой в группе с Венгрией (2:1, 2:0), Германией (1:1, 2:5) и как раз Англией (0:0, 1:0). В пользу подопечных Манчини не было назначено ни одного пенальти, а самым результативным был отрезок с 61-й по 75-ю минуту, когда они пропустили четыре мяча. 15 июня Италию ждет полуфинал Лиги наций против Испании.

В какой форме Англия

Провальное выступление в Лиге наций — а последнее место в группе при отсутствии побед в шести матчах иначе не назовешь — все равно не побудило боссов Федерации футбола Англии попрощаться с Гаретом Саутгейтом. Памятуя о выходе в финал Евро-2020 и 1/4 финала ЧМ-2022, 52-летнему специалисту дали еще один шанс выиграть что-нибудь с отнюдь не бесталанным поколением футболистов во главе с Харри Кейном.

Последний матч «Три льва» провели 10 декабря, когда минимально уступили Франции (1:2) в четвертьфинале чемпионата мира. При счете 1:2 на 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти, пробив выше ворот. С тех пор команда вместе не собиралась, а против Италии и Украины в предстоящих встречах евроквалификации ей придется обойтись без Маркуса Рэшфорда, Мейсона Маунта и Ника Поупа. Больше всего Саутгейта расстраивает травма нападающего «Манчестер Юнайтед», находившегося в потрясающей форме и забивавшего практически в каждом матче. Отсутствие Рэшфорда снижает атакующий потенциал англичан, которым вновь придется рассчитывать исключительно на Кейна и Букайо Сака из «Арсенала».

Италия — Англия: статистика личных встреч

Последний раз Англия победила Италию в гостях в 1961 году. У «Скуадра адзурры» шестиматчевая беспроигрышная серия против «Трех львов» (2:1; 1:1; 1:1; 1:1 и 3:2 по пенальти; 0:0; 1:0).

Прогноз Карена Адамяна на матч Италия — Англия 23 марта

«Сложно представить более предсказуемую пару. Как бы Роберто Манчини ни перестраивал игру итальянцев, против англичан у них всегда получаются сложные и малорезультативные матчи. Ставка на тотал меньше 2.5 мяча прошла в пяти последних играх между этими командами. Но главное, что Италия ни разу не уступила, в том числе оказавшись сильнее в финале Евро-2020. Психологическое преимущество вкупе с домашними трибунами в Неаполе должны помочь подопечным Манчини продлить беспроигрышную серию против англичан», — заявил Адамян.

На вариант «Италия не проиграет и общий тотал меньше 2.5 мяча» в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить за 2.30.

Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!