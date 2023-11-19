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Испания — Грузия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 19 ноября 2023 года

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Испания — Грузия 19 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Альваро Мората и Гави (сборная Испании).
Фото Global Look Press

19 ноября сборные Испании и Грузии встретятся в заключительном туре отборочного турнира Евро-2024. «Красная фурия» уже гарантировала место в Германии, «крестоносцы» пролетели мимо. Игра пройдет в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — румын Мирча Григориу. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 22.35 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
19 нояб, 22:45. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Испания
Грузия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение испанцам: коэффициент на их победу — 1.08, что составляет приблизительно 91% вероятности. Триумф Грузии предложен с котировкой 35.0 (2%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Ничья идет за 10.75 (7%).

К предстоящему матчу обе команды подошли без турнирной мотивации, но в первом круге испанцы разбомбили соперника (7:1). Рынок на непоражение гостей дан за 8.25.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка показывают однозначное преимущество подопечных Луиса де ла Фуэнте:

• 2:0 и 3:0 — за 4.78;

• 4:0 — за 6.30.

Игроки сборной Испании в&nbsp;матче против Кипра. Испания — Грузия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 19 ноября 2023 года

Тотал больше 3.5 мяча можно взять за 2.16, ТМ 3.5 — за 1.68.

Рынок на обмен голами оценен в 3.41, обратный рынок идет за более реалистичные 1.32.

Комбинированный вариант «обе забьют — нет» и тотал больше 2.5 доступен за 2.09.

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Испания — Грузия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 19 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Спартак

 11 1 3
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