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Швейцария — Португалия: прогноз на матч Лиги наций 12 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Португалия 12 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Жоау Канселу, сборная Португалии.
Фото Global Look Press

12 июня 2022 года Португалия после победы 4:0 в первом круге снова встретится со Швейцарией. Матч Лиги наций пройдет на арене «Стад де Женев» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи — на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужить игру доверено арбитру из Хорватии Франу Йовичу.

Лига наций A. Группа 2
12 июн, 21:45. Stade de Geneve (Женева)
Швейцария
Португалия

Хотя для Португалии матч гостевой, именно она, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, — фаворит встречи. Ее победу можно взять за коэффициент 2.03, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех швейцарцев оценен самой высокой котировкой — 3.90 (23%).

Заработать 3500 рублей просто — нужно поставить 1000 рублей на ничью и дождаться «мирного» исхода встречи.

На то, что Швейцария не проиграет, коэффициент 1.84.

В первом матче против Португалии команда Мурата Якина выглядела максимально блекло и могла проиграть значительно крупнее. Поэтому стоит рассмотреть вариант «победа Португалии с форой (-1.5)» за 3.60.

Благодаря Криштиану Роналду и Ко новый матч опять будет очень результативным? На ТБ 2.5 котировка 1.95, на ТМ 2.5 — 1.92.

Если верите, что швейцарцы хотя бы у себя дома не уйдут с поля без гола, возьмите «обе забьют» за 1.81. Обратный исход оценен в 2.00.

Аналитики считают, что встреча закончится вничью. 1:1 за коэффициент 6.60 — самый вероятный точный счет.

Луис Энрике&nbsp;&mdash; главный тренер сборной Испании. Испания — Чехия: команда Луиса Энрике удачно закончит летнюю сессию Лиги наций

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Португалия

Португальцы в трех матчах только раз потеряли очки — при довольно равной игре разошлись миром с Испанией. В остальных встречах они выглядели явно предпочтительнее соперников и заслуженно побеждали.

Встреча против Швейцарии была образцовой — команда Фернанду Сантуша феерила в атаке и ничего не позволила противнику у своих ворот. С того матча прошла всего неделя, и вряд ли что-то изменится.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 3.10.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

 19
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Матео Кассьерра

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
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Арсенал Т

 23 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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