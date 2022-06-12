Швейцария — Португалия: прогноз на матч Лиги наций 12 июня 2022 года
12 июня 2022 года Португалия после победы 4:0 в первом круге снова встретится со Швейцарией. Матч Лиги наций пройдет на арене «Стад де Женев» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи — на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужить игру доверено арбитру из Хорватии Франу Йовичу.
Хотя для Португалии матч гостевой, именно она, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, — фаворит встречи. Ее победу можно взять за коэффициент 2.03, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех швейцарцев оценен самой высокой котировкой — 3.90 (23%).
Заработать 3500 рублей просто — нужно поставить 1000 рублей на ничью и дождаться «мирного» исхода встречи.
На то, что Швейцария не проиграет, коэффициент 1.84.
В первом матче против Португалии команда Мурата Якина выглядела максимально блекло и могла проиграть значительно крупнее. Поэтому стоит рассмотреть вариант «победа Португалии с форой (-1.5)» за 3.60.
Благодаря Криштиану Роналду и Ко новый матч опять будет очень результативным? На ТБ 2.5 котировка 1.95, на ТМ 2.5 — 1.92.
Если верите, что швейцарцы хотя бы у себя дома не уйдут с поля без гола, возьмите «обе забьют» за 1.81. Обратный исход оценен в 2.00.
Аналитики считают, что встреча закончится вничью. 1:1 за коэффициент 6.60 — самый вероятный точный счет.
Прогноз и ставка на матч Швейцария — Португалия
Португальцы в трех матчах только раз потеряли очки — при довольно равной игре разошлись миром с Испанией. В остальных встречах они выглядели явно предпочтительнее соперников и заслуженно побеждали.
Встреча против Швейцарии была образцовой — команда Фернанду Сантуша феерила в атаке и ничего не позволила противнику у своих ворот. С того матча прошла всего неделя, и вряд ли что-то изменится.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 3.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0