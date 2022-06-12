12 июня 2022 года Португалия после победы 4:0 в первом круге снова встретится со Швейцарией. Матч Лиги наций пройдет на арене «Стад де Женев» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи — на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужить игру доверено арбитру из Хорватии Франу Йовичу.

Хотя для Португалии матч гостевой, именно она, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, — фаворит встречи. Ее победу можно взять за коэффициент 2.03, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех швейцарцев оценен самой высокой котировкой — 3.90 (23%).

Заработать 3500 рублей просто — нужно поставить 1000 рублей на ничью и дождаться «мирного» исхода встречи.

На то, что Швейцария не проиграет, коэффициент 1.84.

В первом матче против Португалии команда Мурата Якина выглядела максимально блекло и могла проиграть значительно крупнее. Поэтому стоит рассмотреть вариант «победа Португалии с форой (-1.5)» за 3.60.

Благодаря Криштиану Роналду и Ко новый матч опять будет очень результативным? На ТБ 2.5 котировка 1.95, на ТМ 2.5 — 1.92.

Если верите, что швейцарцы хотя бы у себя дома не уйдут с поля без гола, возьмите «обе забьют» за 1.81. Обратный исход оценен в 2.00.

Аналитики считают, что встреча закончится вничью. 1:1 за коэффициент 6.60 — самый вероятный точный счет.

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Португалия

Португальцы в трех матчах только раз потеряли очки — при довольно равной игре разошлись миром с Испанией. В остальных встречах они выглядели явно предпочтительнее соперников и заслуженно побеждали.

Встреча против Швейцарии была образцовой — команда Фернанду Сантуша феерила в атаке и ничего не позволила противнику у своих ворот. С того матча прошла всего неделя, и вряд ли что-то изменится.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 3.10.