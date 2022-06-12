Испания после ничьей в первом туре Лиги наций против Чехии постарается добыть победу в матче с этим же соперником. Игра четвертого тура пройдет в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» 12 июня 2022 года и начнется в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире, ее обслужит многоопытный турецкий арбитр Джюнейт Чакыр.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом сборную Испании. Ее победа оценивается скромным коэффициентом 1.34, это приблизительно 74% вероятности исхода. Победу Чехии можно взять за 9.50 (10%), ничью — за 5.40 (16%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае нужного исхода принесет выплату в 9500 рублей и чистую прибыль в 8500 рублей.

Не хотите рисковать так сильно? Возьмите вариант «Чехия не проиграет» за 3.50.

Можно добавить команде Ярослава Шилгавого еще больше шансов при помощи форы: Ф2(+1.5) идет за 1.88, в противовес Ф1(-1.5) доступна за 1.93.

В первом круге соперники сыграли 2:2 — хотелось бы увидеть голы и в предстоящем матче. На «обе забьют» котировка 2.10, на «обе забьют — нет» — 1.73.

Аналитики выбрали три наиболее вероятных точных счета, которые не оставляют шансов гостям: