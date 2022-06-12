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Сегодня, 15:15

Испания — Чехия: где смотреть матч Лиги наций 12 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Испания — Чехия 12 июня 2022 года
Евгений Коростелев
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Фото Global Look Press

Испания после ничьей в первом туре Лиги наций против Чехии постарается добыть победу в матче с этим же соперником. Игра четвертого тура пройдет в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» 12 июня 2022 года и начнется в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире, ее обслужит многоопытный турецкий арбитр Джюнейт Чакыр.

Лига наций A. Группа 2
12 июн, 21:45. La Rosaleda (Малага)
Испания
Чехия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом сборную Испании. Ее победа оценивается скромным коэффициентом 1.34, это приблизительно 74% вероятности исхода. Победу Чехии можно взять за 9.50 (10%), ничью — за 5.40 (16%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае нужного исхода принесет выплату в 9500 рублей и чистую прибыль в 8500 рублей.

Не хотите рисковать так сильно? Возьмите вариант «Чехия не проиграет» за 3.50.

Можно добавить команде Ярослава Шилгавого еще больше шансов при помощи форы: Ф2(+1.5) идет за 1.88, в противовес Ф1(-1.5) доступна за 1.93.

В первом круге соперники сыграли 2:2 — хотелось бы увидеть голы и в предстоящем матче. На «обе забьют» котировка 2.10, на «обе забьют — нет» — 1.73.

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Аналитики выбрали три наиболее вероятных точных счета, которые не оставляют шансов гостям:

  • 2:0 идет за 5.90;

  • 1:0 — за 6.60;

  • 2:1 — за 8.40.

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Швейцария — Португалия: прогноз на матч Лиги наций 12 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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