Испания — Чехия: где смотреть матч Лиги наций 12 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Испания после ничьей в первом туре Лиги наций против Чехии постарается добыть победу в матче с этим же соперником. Игра четвертого тура пройдет в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» 12 июня 2022 года и начнется в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире, ее обслужит многоопытный турецкий арбитр Джюнейт Чакыр.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом сборную Испании. Ее победа оценивается скромным коэффициентом 1.34, это приблизительно 74% вероятности исхода. Победу Чехии можно взять за 9.50 (10%), ничью — за 5.40 (16%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае нужного исхода принесет выплату в 9500 рублей и чистую прибыль в 8500 рублей.
Не хотите рисковать так сильно? Возьмите вариант «Чехия не проиграет» за 3.50.
Можно добавить команде Ярослава Шилгавого еще больше шансов при помощи форы: Ф2(+1.5) идет за 1.88, в противовес Ф1(-1.5) доступна за 1.93.
В первом круге соперники сыграли 2:2 — хотелось бы увидеть голы и в предстоящем матче. На «обе забьют» котировка 2.10, на «обе забьют — нет» — 1.73.
Аналитики выбрали три наиболее вероятных точных счета, которые не оставляют шансов гостям:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0