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17 марта, 12:15

«Ювентус» — «Дженоа»: где смотреть матч серии А 17 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Дженоа» 17 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Федерико Кьеза («Ювентус»).
Фото Global Look Press

17 марта «Ювентус» на своем поле примет «Дженоа». Поединок 29-го тура чемпионата Италии состоится в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире с 14.25 мск его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Команды рассудит арбитр Антонио Джуа.

Италия. Серия А. 29-й тур
17 мар, 14:30. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:0
Дженоа

«Ювентус» — фаворит встречи, по версии букмекерской компании Winline. На успех черно-белых предложили коэффициент 1.52, это приблизительно 64% вероятности результата. Ничья идет за 4.10 (19%), триумф «Дженоа» — за 7.20 (12%).

Команда Макса Аллегри не проиграла в 15 из 16 последних домашних матчей. Поставить на непоражение красно-синих можно за 2.61.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.65. Обмен результативными выстрелами оценили в 2.38, обратный рынок — в 1.56.

Маркос Льоренте и&nbsp;Роберт Левандовски (&laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;). «Атлетико» и «Барса» встретятся после геройств в ЛЧ. На этот раз феерии не случится

Взять успех туринцев с форой (-1) можно за 1.87. Победа или ничья хозяев с ТМ 2.5 гола идет за 1.78.

Самый вероятный точный счет, как считают аналитики, — 1:0 в пользу «Юве» за 4.60.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Дженоа
ФК Ювентус
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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