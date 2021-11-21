21 ноября 2021 года в 13-м туре Серии А «Наполи» отправится в гости к действующему чемпиону Италии миланскому «Интеру». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало — в 20:00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 19:55.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами матча. Сделать ставку на «Интер» можно с коэффициентом 2.25 — это примерно 43% вероятности. Триумф «Наполи» доступен за 3.30 (29%), а ничья — за 3.50 (28%).

При ставке в 1 000 рублей на «Наполи» можно выиграть 3 300 рублей в случае успеха команды Спаллетти.

Ф1(0) идет за 1.62, а Ф2(0) — за 2.38.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.78, а ТМ 2.5 — за 2.10.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.66. Обратный исход идет с котировкой 2.22.

«Интер» забивает в среднем 2.42 мяча в чемпионате Италии. Шансы миланцев отличиться свыше одного раза оцениваются котировкой 2.00.

У «Наполи» в среднем 2 гола за игру Серии А. ИТБ2 (1.5) доступен за 2.55.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 6.70

· 1:0 — 8.50

· 2:1 — 8.50