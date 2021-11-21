Прогнозы на спорт
Новости
Новости   //    Прогнозы на спорт

«Интер» — «Наполи»: где смотреть матч 21 ноября онлайн в прямом эфире

19:15
Футболисты «Интера». Фото Reuters
Футболисты «Интера». Фото Reuters
Теги:

21 ноября 2021 года в 13-м туре Серии А «Наполи» отправится в гости к действующему чемпиону Италии миланскому «Интеру». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало — в 20:00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 19:55.

Криштиану Роналду. «Вильярреал» — «Ман Юнайтед»: Роналду забьет, но испанцы ответят

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами матча. Сделать ставку на «Интер» можно с коэффициентом 2.25 — это примерно 43% вероятности. Триумф «Наполи» доступен за 3.30 (29%), а ничья — за 3.50 (28%).

При ставке в 1 000 рублей на «Наполи» можно выиграть 3 300 рублей в случае успеха команды Спаллетти.

Ф1(0) идет за 1.62, а Ф2(0) — за 2.38.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.78, а ТМ 2.5 — за 2.10.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.66. Обратный исход идет с котировкой 2.22.

«Интер» забивает в среднем 2.42 мяча в чемпионате Италии. Шансы миланцев отличиться свыше одного раза оцениваются котировкой 2.00.

У «Наполи» в среднем 2 гола за игру Серии А. ИТБ2 (1.5) доступен за 2.55.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 6.70

· 1:0 — 8.50

· 2:1 — 8.50

Италия. Серия А. 13-й тур
21 нояб, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:1
Наполи
Голы
Зелиньски, 17 (0:1), Хакан Чалханоглу, 25 (1:1)
Интер
Ханданович Бастони Раноккиа Шкриньяр Перишич Хакан Чалханоглу Брозович Барелла Дармиан Мартинес Корреа
Наполи
Оспина Мариу Руй Кулибали Ррахмани Ди Лоренцо Руис Замбо Ангисса Инсинье Зелиньски Лосано Осимхен
Предупреждения
Осимхен 10, Кулибали 24, Ррахмани 35
Судьи
Паоло Валери

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виталий Пудздрав все материалы автора
Читайте также
Овечкин в двух голах от рекорда на все времена. Александр преуспевает не только в погоне за Гретцки
В Центре имени Гамалеи назвали рекомендованные сроки ревакцинации
0