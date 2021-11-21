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«Лион» — «Марсель»: коэффициенты и ставки на матч Лиги 21 ноября

17:15
Ислам Слимани. Фото Reuters
Ислам Слимани. Фото Reuters
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21 ноября в 14-м туре Лиги 1 между собой сыграют «Лион» и «Марсель». Матч пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик» и начнется в 22.45. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

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После 13-ти туров «Лион» идет на седьмом месте в чемпионате Франции, набрав 19 очков. «Марсель» за этот же период набрал 23 очка и расположился на четвертой позиции.

«Лион» одержит победу в этой игре, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу команды можно за 1.93 — это около 50% вероятности. Ничья есть в линии за 4.00 (24%). Победа «Марсель» расценивается котировкой 3.70 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4 000 рублей.

Ф1(-2) идет за 2.50, а Ф2(+2) — за 1.54.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.59. ТМ можно взять за 2.46.

Голы «Лиона» в двух таймах можно забрать за 2.47. Аналогичный исход на «Марсель» есть за 3.47.

Франция. Лига 1. 14-й тур
21 нояб, 22:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
21 ноября, 22:45
Марсель
Судьи
Рюдди Бюке

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Егор Сергеев все материалы автора
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