21 ноября в 14-м туре Лиги 1 между собой сыграют «Лион» и «Марсель». Матч пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик» и начнется в 22.45. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

После 13-ти туров «Лион» идет на седьмом месте в чемпионате Франции, набрав 19 очков. «Марсель» за этот же период набрал 23 очка и расположился на четвертой позиции.

«Лион» одержит победу в этой игре, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу команды можно за 1.93 — это около 50% вероятности. Ничья есть в линии за 4.00 (24%). Победа «Марсель» расценивается котировкой 3.70 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4 000 рублей.

Ф1(-2) идет за 2.50, а Ф2(+2) — за 1.54.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.59. ТМ можно взять за 2.46.

Голы «Лиона» в двух таймах можно забрать за 2.47. Аналогичный исход на «Марсель» есть за 3.47.