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Месси оставил «Интер» на растерзание «Хьюстону» в финале Кубка США. Поднять трофей в отсутствие Лео будет проблематично

Прогноз на матч Открытого кубка США «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо» 28 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Лионель Месси.
Фото Getty Images

28 сентября «Интер Майами» может выиграть второй трофей в эпоху Лионеля Месси. В финале Открытого кубка США аргентинец и его товарищи сыграют с «Хьюстон Динамо». Встреча на «Драйв Пинк Стэдиум» начнется в 3.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет.

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«Интер» — фаворит предстоящей игры, считают аналитики букмекерской компании Winline. На победу хозяев в основное время можно поставить за 1.97, это примерно 51% вероятности исхода. Успех «Динамо» доступен за 3.60 (26%), ничья — за чуть большие 3.80 (23%).

Команда из Хьюстона победила соперника из Майами в двух последних матчах. На то, что она не уступит в этот раз, котировка — 1.85.

Три и более мяча в предстоящей встрече оценены в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.29.

Условие «обе забьют» предложено взять за 1.56, противоположный результат — за 2.38.

Будет ли дополнительное время в матче? Да — 3.55, нет — 1.28. Гол в овертайме доступен за 4.90.

На два гола в исполнении «Интера» котировка — 1.77, на ИТМ1 (1.5) — 2.05.

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Прогноз и ставка на матч «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо»

В финале Открытого кубка США многое решит наличие или отсутствие Лионеля Месси. И пока все идет к тому, что аргентинец на поле не выйдет — 21 сентября он травмировался в игре против «Торонто» (4:0), а после не участвовал в матче с «Орландо Сити» (1:1). Менее чем за сутки до битвы с «Динамо» Лео не тренировался.

С Месси и без него «Интер» — совсем разные команды. Да, побеждать удается, но они приходят значительно тяжелее. В четырех играх в отсутствие лидера у «Майами» два выигрыша, ничья и крупное поражение от «Атланты» (2:5).

«Динамо» из 10 последних встреч проиграло только две, а в очном противостоянии с «Майами» забрало две победы. Просто так команда из Хьюстона в этот раз тоже не сдастся.

Рекомендуемая ставка: «Хьюстон» не проиграет в основное время за 1.85.

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Лионель Месси
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер Майами
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
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Факел – Сочи
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И К Ж
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