Месси оставил «Интер» на растерзание «Хьюстону» в финале Кубка США. Поднять трофей в отсутствие Лео будет проблематично
28 сентября «Интер Майами» может выиграть второй трофей в эпоху Лионеля Месси. В финале Открытого кубка США аргентинец и его товарищи сыграют с «Хьюстон Динамо». Встреча на «Драйв Пинк Стэдиум» начнется в 3.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет.
«Интер» — фаворит предстоящей игры, считают аналитики букмекерской компании Winline. На победу хозяев в основное время можно поставить за 1.97, это примерно 51% вероятности исхода. Успех «Динамо» доступен за 3.60 (26%), ничья — за чуть большие 3.80 (23%).
Команда из Хьюстона победила соперника из Майами в двух последних матчах. На то, что она не уступит в этот раз, котировка — 1.85.
Три и более мяча в предстоящей встрече оценены в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.29.
Условие «обе забьют» предложено взять за 1.56, противоположный результат — за 2.38.
Будет ли дополнительное время в матче? Да — 3.55, нет — 1.28. Гол в овертайме доступен за 4.90.
На два гола в исполнении «Интера» котировка — 1.77, на ИТМ1 (1.5) — 2.05.
Прогноз и ставка на матч «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо»
В финале Открытого кубка США многое решит наличие или отсутствие Лионеля Месси. И пока все идет к тому, что аргентинец на поле не выйдет — 21 сентября он травмировался в игре против «Торонто» (4:0), а после не участвовал в матче с «Орландо Сити» (1:1). Менее чем за сутки до битвы с «Динамо» Лео не тренировался.
С Месси и без него «Интер» — совсем разные команды. Да, побеждать удается, но они приходят значительно тяжелее. В четырех играх в отсутствие лидера у «Майами» два выигрыша, ничья и крупное поражение от «Атланты» (2:5).
«Динамо» из 10 последних встреч проиграло только две, а в очном противостоянии с «Майами» забрало две победы. Просто так команда из Хьюстона в этот раз тоже не сдастся.
Рекомендуемая ставка: «Хьюстон» не проиграет в основное время за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1