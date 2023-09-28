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2DROTS — «Химки»: неудачник РПЛ доставит медийному клубу проблемы

Прогноз на матч Кубка России 2DROTS — «Химки» 28 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Химки».
Фото Официальная страцица ФК «Химки» ВКонтакте.

28 сентября 2DROTS и «Химки» закроют программу четвертого раунда Кубка России на этапе Пути регионов. Встреча состоится на стадионе «Москвич» и начнется в 16.30 по московскому времени. Соперников рассудит арбитр Артур Федоров. В прямом эфире с 16.25 мск поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
28 сент, 16:30. ()
2DROTS
Химки

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: победу «Химок» в основное время оценили в 1.53, это около 58% вероятности. На успех «самураев» предложили коэффициент 5.46 (18%). «Мирный» результат идет за 4.19 (24%).

Вариант «обе забьют» доступен за 1.93, обратный рынок — за 1.88. Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.80, ТМ 2.5 — за 1.95.

2DROTS провели в нынешнем розыгрыше Кубка России уже три матча и в каждом оформили как минимум два точных удара за 90 минут. Индивидуальный тотал москвичей больше одного гола дали за 2.64.

В двух встречах из трех клуб из медиалиги выиграл всухую. На то, что красно-черные не поразят ворота хозяев, представлена котировка 5.40.

Илкай Гюндоган (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» потеряла очки во второй раз в сезоне. Каталонцы страдают от травм, и это шанс для «Севильи»

Прогноз и ставка на матч 2DROTS — «Химки»

Команда из Подмосковья стартует в Пути регионов с поединка против одной из самых популярных медиафутбольных организаций. Летом «самураи» впервые завоевали Московский кубок селебрити и уверенно прошли три раунда Кубка России: сняли с пробега «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и «Динамо Киров» (2:0). Правда, «верх» по голам 2DROTS пробили всего однажды. Против «Химок», которые еще год назад выступали в РПЛ, сделать это будет еще сложнее.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

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Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК 2Drots
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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