Хорватия — Марокко: Модрич или Буну, кто станет лучшим игроком матче за третье место?
17 декабря Хорватия и Марокко во второй раз встретятся на чемпионате мира в Катаре. Матч за третье место пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, катарец Абдулрахман Аль-Джассим даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хорватам: поставить на победу команды Златко Далича в основное время можно с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 43% вероятности. Успех Марокко доступен за 3.20 (31%), котировка на ничью — 3.60 (26%).
Рынок на победу Хорватии с учетом дополнительного времени и серии пенальти предложен за 1.71, на успех «Атласских львов» — за 2.26.
Ставка в 1000 рублей на выигрыш Хорватии в основное время в случае успеха принесет 2300 рублей.
По мнению экспертов, наибольшие шансы забрать звание игрока матча имеет капитан сборной Хорватии Лука Модрич — коэффициент на это 5.00. 37-летний полузащитник не оформил в Катаре ни одного результативного действия, но все равно сильно повлиял на выступление «Шашечных». Лука появлялся в основе в каждой игре турнира и почти всегда доигрывал до финального свистка. Модрич уже забирал звание MVP против Бельгии и Марокко на групповом этапе.
Второй фаворит на награду — еще один хорват Андрей Крамарич (7.00). Нападающий — лучший бомбардир «Шашечных» в Катаре: оформил два мяча. Правда, оба гола форвард забил в матче группового этапа с Канадой (4:1).
С коэффициентом 8.00 можно поставить на Ивана Перишича и Яссина Буну. Вингер «Тоттенхэма» — лучший в Хорватии по системе гол+пас (1+2). Вратарь марокканцев же проводит очень сильный турнир: в 1/8 финала переиграл Испанию в серии пенальти, а в четвертьфинале не пропустил от Португалии (1:0).
Также относительно высокие шансы забрать звание игрока матча у следующих футболистов:
• Хаким Зиеш идет за 9.00;
• Доминик Ливакович — за 10.0;
• Юссеф Эн-Несири — за 12.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2