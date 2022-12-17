17 декабря Хорватия и Марокко во второй раз встретятся на чемпионате мира в Катаре. Матч за третье место пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, катарец Абдулрахман Аль-Джассим даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хорватам: поставить на победу команды Златко Далича в основное время можно с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 43% вероятности. Успех Марокко доступен за 3.20 (31%), котировка на ничью — 3.60 (26%).

Рынок на победу Хорватии с учетом дополнительного времени и серии пенальти предложен за 1.71, на успех «Атласских львов» — за 2.26.

Ставка в 1000 рублей на выигрыш Хорватии в основное время в случае успеха принесет 2300 рублей.

По мнению экспертов, наибольшие шансы забрать звание игрока матча имеет капитан сборной Хорватии Лука Модрич — коэффициент на это 5.00. 37-летний полузащитник не оформил в Катаре ни одного результативного действия, но все равно сильно повлиял на выступление «Шашечных». Лука появлялся в основе в каждой игре турнира и почти всегда доигрывал до финального свистка. Модрич уже забирал звание MVP против Бельгии и Марокко на групповом этапе.

Второй фаворит на награду — еще один хорват Андрей Крамарич (7.00). Нападающий — лучший бомбардир «Шашечных» в Катаре: оформил два мяча. Правда, оба гола форвард забил в матче группового этапа с Канадой (4:1).

С коэффициентом 8.00 можно поставить на Ивана Перишича и Яссина Буну. Вингер «Тоттенхэма» — лучший в Хорватии по системе гол+пас (1+2). Вратарь марокканцев же проводит очень сильный турнир: в 1/8 финала переиграл Испанию в серии пенальти, а в четвертьфинале не пропустил от Португалии (1:0).

Также относительно высокие шансы забрать звание игрока матча у следующих футболистов:

• Хаким Зиеш идет за 9.00;

• Доминик Ливакович — за 10.0;

• Юссеф Эн-Несири — за 12.0.