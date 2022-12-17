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Хорватия — Марокко: Модрич или Буну, кто станет лучшим игроком матче за третье место?

Ставки на лучшего игрока матча чемпионата мира Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Лука Модрич в матче против Аргентины.
Фото Global Look Press

17 декабря Хорватия и Марокко во второй раз встретятся на чемпионате мира в Катаре. Матч за третье место пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, катарец Абдулрахман Аль-Джассим даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хорватам: поставить на победу команды Златко Далича в основное время можно с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 43% вероятности. Успех Марокко доступен за 3.20 (31%), котировка на ничью — 3.60 (26%).

Рынок на победу Хорватии с учетом дополнительного времени и серии пенальти предложен за 1.71, на успех «Атласских львов» — за 2.26.

Ставка в 1000 рублей на выигрыш Хорватии в основное время в случае успеха принесет 2300 рублей.

По мнению экспертов, наибольшие шансы забрать звание игрока матча имеет капитан сборной Хорватии Лука Модрич — коэффициент на это 5.00. 37-летний полузащитник не оформил в Катаре ни одного результативного действия, но все равно сильно повлиял на выступление «Шашечных». Лука появлялся в основе в каждой игре турнира и почти всегда доигрывал до финального свистка. Модрич уже забирал звание MVP против Бельгии и Марокко на групповом этапе.

Второй фаворит на награду — еще один хорват Андрей Крамарич (7.00). Нападающий — лучший бомбардир «Шашечных» в Катаре: оформил два мяча. Правда, оба гола форвард забил в матче группового этапа с Канадой (4:1).

Иван Перишич в&nbsp;полуфинале против Аргентины. Хорватия — Марокко: прогноз на матч чемпионата мира 17 декабря 2022 года

С коэффициентом 8.00 можно поставить на Ивана Перишича и Яссина Буну. Вингер «Тоттенхэма» — лучший в Хорватии по системе гол+пас (1+2). Вратарь марокканцев же проводит очень сильный турнир: в 1/8 финала переиграл Испанию в серии пенальти, а в четвертьфинале не пропустил от Португалии (1:0).

Также относительно высокие шансы забрать звание игрока матча у следующих футболистов:

• Хаким Зиеш идет за 9.00;

• Доминик Ливакович — за 10.0;

• Юссеф Эн-Несири — за 12.0.

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Хорватия — Марокко: прогноз на матч чемпионата мира 17 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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