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Сегодня, 10:55

Хорватия — Марокко: эксперты назвали фаворита матча за бронзу ЧМ

Евгений Коростелев
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Лука Модрич.
Фото Global Look Press

17 декабря в Катаре состоится матч за бронзовые медали чемпионата мира по футболу, в котором Хорватия сыграет с Марокко. Встреча пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Хорватию фаворитом встречи. На ее победу в основное время можно поставить за коэффициент 2.35, что приблизительно равно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех Марокко — за 3.10 (32%).

Триумф «Шашечных» с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценен в 1.74, а «Атласских львов» — в 2.22.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.90, ТМ 2.5 — за 2.00.

Обмен голами предложено взять за 1.72, вариант «обе забьют — нет» — за 2.12.

Лучшие шансы забить, по мнению экспертов, у Андрея Крамарича — 3.30. В составе Марокко за 3.70 можно взять гол Юссефа Эн-Несири.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 6.50;

  • 1:0 в пользу Хорватии — 8.10;

  • 2:1 — 8.80.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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