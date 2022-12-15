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Сегодня, 11:15

Аргентина — Франция: когда и где пройдет финал чемпионата мира 2022 года

Евгений Коростелев
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Антуан Гризманн и Оливье Жиру.
Фото Global Look Press

18 декабря в Катаре состоится финал чемпионата мира по футболу, в котором Аргентина сыграет с Францией. Встреча пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

Чемпионат мира. 1/2 финала
14 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Франция
2:0
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину небольшим аутсайдером встречи. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.90, что приблизительно 34% вероятности исхода. Успех Франции идет за 2.80 (35%), ничья — за 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на триумф Месси и Ко выигрыш составит 2900 рублей, а чистая прибыль — 1900 рублей.

На чемпионство Аргентины и Франции с учетом дополнительного времени и серии пенальти котировка одинаковая — 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящей встрече оценен в 2.50, ТМ 2.5 — в 1.59.

Обмен голами предложено взять за 2.10, обратный результат — за 1.73.

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Кто откроет счет в матче? Аргентина — 2.10, Франция — 2.08. На отсутствие забитых мячей в основное время коэффициент — 8.50.

Три наиболее вероятных точных счета:

  • 1:1 за 5.90;

  • 1:0 в пользу Франции — за 6.50;

  • 1:0, но уже в пользу Аргентины — 6.60.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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