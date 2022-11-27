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Хорватия — Канада: где смотреть матч чемпионата мира 27 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Хорватия — Канада 27 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Иван Перишич.
Фото Global Look Press

27 ноября на чемпионате мира по футболу в Катаре в группе F состоится матч между сборными Хорватии и Канады. Фавориты на второе место в квартете встретятся на стадионе «Халифа» в Дохе, стартовый свисток уругвайского арбитра Андреса Матонте прозвучит в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. Группа F
27 нояб, 19:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
Канада

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Хорватию фаворитом: на ее победу можно поставить с коэффициентом 2.28, что приблизительно 43% вероятности. Ничья доступна за 3.30 (30%), успех Канады — за чуть большие 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на номинальных гостей в случае положительного исхода выплата составит 3500 рублей, чистая прибыль — 2500 рублей.

Вариант «Канада не проиграет» доступен за 1.70. Также можете подстраховать ее с форой (0) — 2.38.

Тотал меньше 2.5 мяча идет за 1.75. В матчах первого тура с участием обеих команд был забит всего один гол.

Обмен голами оценен коэффициентом 1.93, противоположный исход — 1.87.

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В составе сборной Хорватии эксперты ждут гола от Андрея Крамарича (2.70), у Канады — от Джонатана Дэвида (3.20).

В матче с Бельгией Канада получила право на пенальти, который не реализовал Альфонсо Дэвис. 11-метровый в предстоящей игре идет за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.20.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Канады по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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Бельгия — Марокко: где смотреть матч чемпионата мира 27 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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