27 ноября на чемпионате мира по футболу в Катаре в группе F состоится матч между сборными Хорватии и Канады. Фавориты на второе место в квартете встретятся на стадионе «Халифа» в Дохе, стартовый свисток уругвайского арбитра Андреса Матонте прозвучит в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Хорватию фаворитом: на ее победу можно поставить с коэффициентом 2.28, что приблизительно 43% вероятности. Ничья доступна за 3.30 (30%), успех Канады — за чуть большие 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на номинальных гостей в случае положительного исхода выплата составит 3500 рублей, чистая прибыль — 2500 рублей.

Вариант «Канада не проиграет» доступен за 1.70. Также можете подстраховать ее с форой (0) — 2.38.

Тотал меньше 2.5 мяча идет за 1.75. В матчах первого тура с участием обеих команд был забит всего один гол.

Обмен голами оценен коэффициентом 1.93, противоположный исход — 1.87.

В составе сборной Хорватии эксперты ждут гола от Андрея Крамарича (2.70), у Канады — от Джонатана Дэвида (3.20).

В матче с Бельгией Канада получила право на пенальти, который не реализовал Альфонсо Дэвис. 11-метровый в предстоящей игре идет за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.20.