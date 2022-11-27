Испания — Германия: прогноз на матч чемпионата мира 27 ноября 2022 года
27 ноября на групповом этапе состоится топ-встреча — сыграют сборные Испании и Германии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 21.45 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами испанцев. Поставить на них можно за 2.42, это примерно 42% вероятности. Победу немцев оценили в 3.10 (31%), ничья доступна за 3.50 (27%).
При ставке в 1000 рублей на викторию бундестим в случае успеха выплата составит 3100 рублей.
Если считаете, что немцы не уступят в такой топ-игре, оформите ставку за 1.63.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.74, Ф2(0) — за 2.22.
Испанцы в первом матче разгромили соперников со счетом 7:0, в матче немцев тоже прошел голевой «верх». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90.
Эксперты не сомневаются, что топовые сборные устроят обмен голами: такой вариант доступен за 1.72.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.50.
Прогноз и ставка на матч Испания — Германия
В XXI веке команды встречались восемь раз: четыре раза победила Испания, еще два — Германия. В половине случаев сборные обменивались голами. Подобного результата можно ожидать и в этом матче — немцам очень нужно забить, а испанцы просто не умеют иначе, ведь «Фурия роха» огорчает соперника уже 22 матча подряд.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2