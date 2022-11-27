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Испания — Германия: прогноз на матч чемпионата мира 27 ноября 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Испания — Германия 27 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Сборная Испании.
Фото Global Look Press

27 ноября на групповом этапе состоится топ-встреча — сыграют сборные Испании и Германии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа E
27 нояб, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Испания
Германия

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами испанцев. Поставить на них можно за 2.42, это примерно 42% вероятности. Победу немцев оценили в 3.10 (31%), ничья доступна за 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на викторию бундестим в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что немцы не уступят в такой топ-игре, оформите ставку за 1.63.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.74, Ф2(0) — за 2.22.

Испанцы в первом матче разгромили соперников со счетом 7:0, в матче немцев тоже прошел голевой «верх». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90.

Эксперты не сомневаются, что топовые сборные устроят обмен голами: такой вариант доступен за 1.72.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.50.

Томас Мюллер в&nbsp;матче с&nbsp;Японией. Испания — Германия: Мюллер и Нойер пролетят мимо плей-офф на втором ЧМ подряд?

Прогноз и ставка на матч Испания — Германия

В XXI веке команды встречались восемь раз: четыре раза победила Испания, еще два — Германия. В половине случаев сборные обменивались голами. Подобного результата можно ожидать и в этом матче — немцам очень нужно забить, а испанцы просто не умеют иначе, ведь «Фурия роха» огорчает соперника уже 22 матча подряд.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.

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Хорватия — Канада: где смотреть матч чемпионата мира 27 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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