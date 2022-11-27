Бельгия — Марокко: где смотреть матч чемпионата мира 27 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
27 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира встретятся сборные Бельгии и Марокко. Игра пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, мексиканец Сесар Артуро Рамос даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 15.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение бельгийцам: поставить на победу «Красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.88, что составляет приблизительно 52% вероятности. Успех марокканцев предложен с котировкой 4.60 (21%), даже ничья оценена более вероятными 3.60 (27%).
В стартовом туре бельгийцы не без проблем обыграли Канаду (1:0). Ставка в 1000 рублей на вторую победу Бельгии при благополучном исходе принесет 1880 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество команды Роберта Мартинеса:
• победа Бельгии 1:0 идет за 5.80;
• ничья 1:1 — за 6.50;
• успех «Красных дьяволов» 2:0 — за 7.50.
Марокканцы в первом туре встречались с финалистом прошлого чемпионата мира Хорватией и выгрызли нулевую ничью. Бельгийцы же не убедили против Канады (1:0), которая лишь во второй раз в истории отобралась на ЧМ. Поставить на то, что «Атласские львы» не уступят и в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 2.03.
Группа F — самая нерезультативная на турнире. За два матча первого круга четыре команды выжали лишь один забитый мяч на всех. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую игру предложен за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.73.
Индивидуальный тотал «Красных дьяволов» больше 1.5 мяча можно взять за 2.06, обратная ставка доступна за 1.76. Эти рынки на марокканцев предложены с котировками 3.00 и 1.26 соответственно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2