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Бельгия — Марокко: где смотреть матч чемпионата мира 27 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Бельгия — Марокко 27 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Капитан сборной Бельгии Эден Азар в матче с Канадой.
Фото Global Look Press

27 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира встретятся сборные Бельгии и Марокко. Игра пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, мексиканец Сесар Артуро Рамос даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 15.45 мск.

Чемпионат мира. Группа F
27 нояб, 16:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Бельгия
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение бельгийцам: поставить на победу «Красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.88, что составляет приблизительно 52% вероятности. Успех марокканцев предложен с котировкой 4.60 (21%), даже ничья оценена более вероятными 3.60 (27%).

В стартовом туре бельгийцы не без проблем обыграли Канаду (1:0). Ставка в 1000 рублей на вторую победу Бельгии при благополучном исходе принесет 1880 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество команды Роберта Мартинеса:

• победа Бельгии 1:0 идет за 5.80;

• ничья 1:1 — за 6.50;

• успех «Красных дьяволов» 2:0 — за 7.50.

Марокканцы в первом туре встречались с финалистом прошлого чемпионата мира Хорватией и выгрызли нулевую ничью. Бельгийцы же не убедили против Канады (1:0), которая лишь во второй раз в истории отобралась на ЧМ. Поставить на то, что «Атласские львы» не уступят и в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 2.03.

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Группа F — самая нерезультативная на турнире. За два матча первого круга четыре команды выжали лишь один забитый мяч на всех. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую игру предложен за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.73.

Индивидуальный тотал «Красных дьяволов» больше 1.5 мяча можно взять за 2.06, обратная ставка доступна за 1.76. Эти рынки на марокканцев предложены с котировками 3.00 и 1.26 соответственно.

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«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 27 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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