27 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира встретятся сборные Бельгии и Марокко. Игра пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, мексиканец Сесар Артуро Рамос даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 15.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение бельгийцам: поставить на победу «Красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.88, что составляет приблизительно 52% вероятности. Успех марокканцев предложен с котировкой 4.60 (21%), даже ничья оценена более вероятными 3.60 (27%).

В стартовом туре бельгийцы не без проблем обыграли Канаду (1:0). Ставка в 1000 рублей на вторую победу Бельгии при благополучном исходе принесет 1880 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество команды Роберта Мартинеса:

• победа Бельгии 1:0 идет за 5.80;

• ничья 1:1 — за 6.50;

• успех «Красных дьяволов» 2:0 — за 7.50.

Марокканцы в первом туре встречались с финалистом прошлого чемпионата мира Хорватией и выгрызли нулевую ничью. Бельгийцы же не убедили против Канады (1:0), которая лишь во второй раз в истории отобралась на ЧМ. Поставить на то, что «Атласские львы» не уступят и в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 2.03.

Группа F — самая нерезультативная на турнире. За два матча первого круга четыре команды выжали лишь один забитый мяч на всех. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую игру предложен за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.73.

Индивидуальный тотал «Красных дьяволов» больше 1.5 мяча можно взять за 2.06, обратная ставка доступна за 1.76. Эти рынки на марокканцев предложены с котировками 3.00 и 1.26 соответственно.