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Сегодня, 15:15

Хорватия — Испания: где смотреть финал Лиги наций 18 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала Лиги наций Хорватия — Испания 18 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Йереми Пино (Испания) в мате против Италии.
Фото Global Look Press

18 июня сборные Хорватии и Испании сойдутся в финале Лиги наций. Битва за трофей пройдет в Нидерландах на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме. Стартовый свисток арбитра Феликса Цвайера из Германии прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Финал
18 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Хорватия
Испания

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Красной фурии»: взять победу коллектива Луиса де ла Фуэнте в основное время можно с коэффициентом 2.11, что составляет приблизительно 46% вероятности. Выигрыш хорватов доступен за 3.73 (25%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Котировка на ничью — 3.43 (28%).

Думаете, что соперники не определят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха принесет 3730 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 идут за 6.37;

• 1:0 в пользу Испании — за 7.19;

• 0:0 — за 7.75.

Также можно поставить на викторию любой из команд с учетом овертайма и серии 11-метровых: триумф номинальных хозяев оценен в 2.43, гостей — за 1.54. Испанцы выступали в финале прошлого розыгрыша, но в решающем матче уступили Франции (1:2).

Лука Модрич на&nbsp;тренировке перед финалом Лиги наций. Хорватия — Испания: прогноз на финал Лиги наций 18 июня 2023 года

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.78. В трех последних очных столкновениях оппоненты выдавали ярчайшие поединки и оформляли минимум по пять метких выстрелов на двоих.

Обмен точными попаданиями предложен за 1.89, обратный вариант идет за 1.92. Ставка на «обе забьют» сыграла в двух предыдущих встречах сборных.

Также вы можете угадать, кто откроет счет в финале. Этот рынок на Хорватию идет за 1.76, Хорватию — за 2.46.

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Нидерланды — Италия: где смотреть матч за 3-е место Лиги наций 18 июня 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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