18 июня сборные Хорватии и Испании сойдутся в финале Лиги наций. Битва за трофей пройдет в Нидерландах на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме. Стартовый свисток арбитра Феликса Цвайера из Германии прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Красной фурии»: взять победу коллектива Луиса де ла Фуэнте в основное время можно с коэффициентом 2.11, что составляет приблизительно 46% вероятности. Выигрыш хорватов доступен за 3.73 (25%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Котировка на ничью — 3.43 (28%).

Думаете, что соперники не определят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха принесет 3730 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 идут за 6.37;

• 1:0 в пользу Испании — за 7.19;

• 0:0 — за 7.75.

Также можно поставить на викторию любой из команд с учетом овертайма и серии 11-метровых: триумф номинальных хозяев оценен в 2.43, гостей — за 1.54. Испанцы выступали в финале прошлого розыгрыша, но в решающем матче уступили Франции (1:2).

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.78. В трех последних очных столкновениях оппоненты выдавали ярчайшие поединки и оформляли минимум по пять метких выстрелов на двоих.

Обмен точными попаданиями предложен за 1.89, обратный вариант идет за 1.92. Ставка на «обе забьют» сыграла в двух предыдущих встречах сборных.

Также вы можете угадать, кто откроет счет в финале. Этот рынок на Хорватию идет за 1.76, Хорватию — за 2.46.

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