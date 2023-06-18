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Нидерланды — Италия: где смотреть матч за 3-е место Лиги наций 18 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча за 3-е место Лиги наций Нидерланды — Италия 18 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Нападающий Нидерландов Дониэлл Мален в матче против Хорватии.
Фото Global Look Press

Нидерланды и Италия уступили в полуфиналах Лиги наций и теперь 18 июня разыграют бронзовые медали. Матч пройдет на домашнем для оранжевых стадионе «Де Гролс Весте» в городе Энсхеде. Стартовый свисток шведского рефери Гленна Нюберга прозвучит в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Матч за 3-е место
18 июн, 16:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Нидерланды
Италия

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, коллектив Рональда Кумана является фаворитом поединка: коэффициент на успех «оранье» в основное время — 2.35, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш итальянцев доступен с котировкой 3.01 (32%), ничья идет за 3.61 (26%).

Считаете, что соперники не выявят победителя в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае благоприятного исхода принесет 3010 рублей.

Также предложены рынки на триумф одной из сборных с учетом овертайма и серии пенальти. Выигрыш Нидерландов доступен за 1.68, Италии — за 2.16.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на существенное преимущество голландцев:

• ничья 1:1 дана за 6.65;

• виктория голландцев 2:1 — за 9.25;

• 1:0 — за 9.75.

Аналитики считают, что игра может получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.12. В полуфиналах команды выдали яркие противостояния: в матче Нидерландов с Хорватией в основное время было забито четыре мяча, в поединке Италии и Испании — три.

Леонардо Бонуччи. Бонуччи и ван Дейк провалили полуфиналы Лиги наций. Ждать ли от них другого уровня в матче за бронзу?

Рынок на обмен меткими попаданиями оценен в 1.64, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.28. Ставка «обе забьют» сыграла в трех из четырех последних столкновений оппонентов во всех турнирах, включая товарищеские.

В полуфинале за оранжевых отличился вышедший на замену Ноа Ланг. Поставить, что и в предстоящей встрече забьет один из появившихся со скамейки футболистов, можно за 2.67. Обратный рынок предложен за 1.40.

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Хорватия — Испания: прогноз на финал Лиги наций 18 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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