Четвертый фаворит «Ролан Гаррос» грек Стефанос Циципас 30 мая проведет очередной матч в Париже. Его соперником во встрече четвертого круга станет датчанин Хольгер Руне. Игра начнется приблизительно в 14.30 по московскому времени. Теннисисты ранее не встречались друг с другом.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали преимущество Циципасу. На его успех выставлен коэффициент 1.19, это аж 84% вероятности исхода. Победу Руне можно взять за весомые 4.70 (16%).

Стефанос выиграл всухую всего один матч в турнире, но все равно за его победу 3:0 по сетам дали коэффициент 2.06 — это наиболее реальный исход встречи.

Можете оформить успех Руне с большой форой по геймам: Ф1(+6.5) идет за 1.93, Ф1(+7.5) — за 1.57.

Тотал больше 3.5 сета доступен за 1.72, ТМ 3.5 — за 2.04.

Считаете, что победителю потребуется минимум два матчбола? Коэффициент на это — 2.20.

Прогноз и ставка на матч Хольгер Руне — Стефанос Циципас

В последнем матче в турнире Циципас отыграл наиболее убедительно, но в основном дело было в инертности Имера. Более скоростной и наглый соперник, такой как Руне, точно доставит греку больше проблем.

19-летний датчанин без потери партии победил Шаповалова, Лааксонена и Гастона — с последним справился под давлением местных фанатов. Он очень дерзкий и агрессивный парень, который не испугается знаменитого соперника. Матч получится боевым.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 33.5 гейма за 1.80.