Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Хольгер Руне — Стефанос Циципас: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2022 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Хольгер Руне — Стефанос Циципас 30 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Стефанос Циципас.
Фото Global Look Press

Четвертый фаворит «Ролан Гаррос» грек Стефанос Циципас 30 мая проведет очередной матч в Париже. Его соперником во встрече четвертого круга станет датчанин Хольгер Руне. Игра начнется приблизительно в 14.30 по московскому времени. Теннисисты ранее не встречались друг с другом.

Лео Месси (сборная Аргентины). Италия — Аргентина: Месси выиграет новый трофей со сборной?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали преимущество Циципасу. На его успех выставлен коэффициент 1.19, это аж 84% вероятности исхода. Победу Руне можно взять за весомые 4.70 (16%).

Стефанос выиграл всухую всего один матч в турнире, но все равно за его победу 3:0 по сетам дали коэффициент 2.06 — это наиболее реальный исход встречи.

Можете оформить успех Руне с большой форой по геймам: Ф1(+6.5) идет за 1.93, Ф1(+7.5) — за 1.57.

Тотал больше 3.5 сета доступен за 1.72, ТМ 3.5 — за 2.04.

Считаете, что победителю потребуется минимум два матчбола? Коэффициент на это — 2.20.

&laquo;Интер&raquo;. Чемпион серии А-2022/23: «Ювентус» и «Интер» готовы скинуть «Милан» с трона

Прогноз и ставка на матч Хольгер Руне — Стефанос Циципас

В последнем матче в турнире Циципас отыграл наиболее убедительно, но в основном дело было в инертности Имера. Более скоростной и наглый соперник, такой как Руне, точно доставит греку больше проблем.

19-летний датчанин без потери партии победил Шаповалова, Лааксонена и Гастона — с последним справился под давлением местных фанатов. Он очень дерзкий и агрессивный парень, который не испугается знаменитого соперника. Матч получится боевым.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 33.5 гейма за 1.80.

Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Стефанос Циципас
0
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Сергей Степашин: «Сергей Лавров блестящий болельщик, знает всех футболистов «Спартака», пусть он душой отдохнет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты оценили шансы «Спартака» выиграть Суперкубок России в противостоянии с «Зенитом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости