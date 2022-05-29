Эксперты оценили шансы «Спартака» выиграть Суперкубок России в противостоянии с «Зенитом»

Победить красно-белым будет крайне непросто.

«Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России — в финале команда Паоло Ваноли оказалась сильнее «Динамо» (2:1). Таким образом красно-белые стали вторым участником Суперкубка России и 9 июля 2022 года поспорят за трофей с «Зенитом». Место проведения встречи пока не выбрано, но на игру претендуют пять городов: Нижний Новгород, Калининград, Санкт-Петербург, Сочи и Москва.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы «Спартака» и «Зенита» завоевать титул. По их мнению, шансы чемпиона России выглядят предпочтительнее — на успех сине-бело-голубых в основное время коэффициент 1.65, это примерно 60% вероятности. Ничью можно взять за 4.00 (24%), победу «Спартака» — за 5.10 (16%).

На то, что москвичи не проиграют в основное время, котировка 2.24.

Игра перейдет в дополнительное время? Коэффициент на это — 6.00. Победу «Спартака» по его итогам можно взять за 16.5, триумф «Зенита» — за 9.50.

Если считаете, что командам не хватит 120 минут, чтобы выявить победителя, то возьмите вариант «послематчевые пенальти» за 9.50. Успех каждой команды по итогам серии 11-метровых оценен одинаковой котировкой 19.0.