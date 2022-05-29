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Сегодня, 19:30

Эксперты оценили шансы «Спартака» выиграть Суперкубок России в противостоянии с «Зенитом»

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев («Спартак»).
Фото Global Look Press
Победить красно-белым будет крайне непросто.

«Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России — в финале команда Паоло Ваноли оказалась сильнее «Динамо» (2:1). Таким образом красно-белые стали вторым участником Суперкубка России и 9 июля 2022 года поспорят за трофей с «Зенитом». Место проведения встречи пока не выбрано, но на игру претендуют пять городов: Нижний Новгород, Калининград, Санкт-Петербург, Сочи и Москва.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
2:1
Динамо
Голы
Соболев, 10 (1:0), Захарян, 55 (1:1), Промес, 72 (2:1)
Нереализованный пенальти
Фомин 90
Спартак
Максименко Жиго Джикия (Кофрие, 66) Литвинов Мозес Мартинс Игнатов (Николсон, 66) Пруцев Хлусевич Соболев (Зобнин, 82) Промес (Умяров, 90)
Динамо
Лещук Варела (Моро, 88) Паршивлюк (Грулев, 77) Бальбуэна Скопинцев (Макаров, 88) Евгеньев Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Лесовой, 77) Тюкавин
Предупреждения
Соболев 80’, Хлусевич 89’, Жиго 90+3’  - 
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Абусуев (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва)

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы «Спартака» и «Зенита» завоевать титул. По их мнению, шансы чемпиона России выглядят предпочтительнее — на успех сине-бело-голубых в основное время коэффициент 1.65, это примерно 60% вероятности. Ничью можно взять за 4.00 (24%), победу «Спартака» — за 5.10 (16%).

На то, что москвичи не проиграют в основное время, котировка 2.24.

Игра перейдет в дополнительное время? Коэффициент на это — 6.00. Победу «Спартака» по его итогам можно взять за 16.5, триумф «Зенита» — за 9.50.

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Если считаете, что командам не хватит 120 минут, чтобы выявить победителя, то возьмите вариант «послематчевые пенальти» за 9.50. Успех каждой команды по итогам серии 11-метровых оценен одинаковой котировкой 19.0.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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«Спартак» — «Динамо»: прогноз Дмитрия Аленичева на матч БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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