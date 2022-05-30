Андрей Рублев — Янник Синнер: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2022 года
Вторая ракетка России Андрей Рублев 30 мая 2022 года в четвертом круге «Ролан Гаррос» сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч начнется в 17:00 по московскому времени после завершения встречи Циципас — Руне. По личным встречам впереди Синнер — 2:1.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают теннисиста из России фаворитом игры с небольшим перевесом. На победу Андрея Рублева можно поставить с коэффициентом 1.81, это приблизительно 55% вероятности. Успех Синнера доступен за 2.00 (45%).
Несмотря на то что котировки на победу близки, самый вероятный точный счет — 3:0 по сетам в пользу спортсмена из России за 4.10.
При этом аналитики ожидают затяжной поединок, что подтверждается коэффициентами на количество геймов:
Триумф Синнера с форой (+1.5) по сетам оценен в 1.63, Ф1(-1.5) можно взять за 2.20.
Верите, что игроки плохо разомнутся и один из них проиграет подачу в первом или во втором гейме? Брейк в исполнении Рублева доступен за 3.90, брейк Синнера — за 4.00.
На то, что матч будет выигран эйсом, коэффициент — 8.00.
Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Янник Синнер
Теннисисты дважды встречались на грунте, и оба матча остались за Янником. Причем последний состоялся сравнительно недавно — 14 апреля в Монте-Карло Синнер закрыл Рублева в трех сетах. Итальянец играет так же мощно, как и российский теннисист, но его стиль более вариативен, за счет чего он обычно имеет преимущество.
Правда, в предстоящем матче Янник его вряд ли добьется — он жаловался, что у него не все в порядке со здоровьем. Вероятно, речь идет о мозолях, которые периодически возникают у него на разных турнирах и мешают играть. Если все так, то Рублев перебегает и пересилит противника в обмене ударами.
Рекомендуемая ставка: Рублев победит за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0