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Андрей Рублев — Янник Синнер: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2022 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Андрей Рублев — Янник Синнер 30 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Вторая ракетка России Андрей Рублев 30 мая 2022 года в четвертом круге «Ролан Гаррос» сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч начнется в 17:00 по московскому времени после завершения встречи Циципас — Руне. По личным встречам впереди Синнер — 2:1.

Стефанос Циципас. Хольгер Руне — Стефанос Циципас: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают теннисиста из России фаворитом игры с небольшим перевесом. На победу Андрея Рублева можно поставить с коэффициентом 1.81, это приблизительно 55% вероятности. Успех Синнера доступен за 2.00 (45%).

Несмотря на то что котировки на победу близки, самый вероятный точный счет — 3:0 по сетам в пользу спортсмена из России за 4.10.

При этом аналитики ожидают затяжной поединок, что подтверждается коэффициентами на количество геймов:

  • тотал больше 35.5 идет за 1.68, ТМ 35.5 — за 2.10;

  • тотал больше 36.5 идет за 1.77, ТМ 36.5 — за 1.98;

  • тотал больше 37.5 идет за 1.90, ТМ 37.5 — за 1.90.

Триумф Синнера с форой (+1.5) по сетам оценен в 1.63, Ф1(-1.5) можно взять за 2.20.

Верите, что игроки плохо разомнутся и один из них проиграет подачу в первом или во втором гейме? Брейк в исполнении Рублева доступен за 3.90, брейк Синнера — за 4.00.

На то, что матч будет выигран эйсом, коэффициент — 8.00.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Янник Синнер

Теннисисты дважды встречались на грунте, и оба матча остались за Янником. Причем последний состоялся сравнительно недавно — 14 апреля в Монте-Карло Синнер закрыл Рублева в трех сетах. Итальянец играет так же мощно, как и российский теннисист, но его стиль более вариативен, за счет чего он обычно имеет преимущество.

Правда, в предстоящем матче Янник его вряд ли добьется — он жаловался, что у него не все в порядке со здоровьем. Вероятно, речь идет о мозолях, которые периодически возникают у него на разных турнирах и мешают играть. Если все так, то Рублев перебегает и пересилит противника в обмене ударами.

Рекомендуемая ставка: Рублев победит за 1.81.

Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
0
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Хольгер Руне — Стефанос Циципас: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
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Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Ростов

 14
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Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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