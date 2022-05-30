Вторая ракетка России Андрей Рублев 30 мая 2022 года в четвертом круге «Ролан Гаррос» сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч начнется в 17:00 по московскому времени после завершения встречи Циципас — Руне. По личным встречам впереди Синнер — 2:1.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают теннисиста из России фаворитом игры с небольшим перевесом. На победу Андрея Рублева можно поставить с коэффициентом 1.81, это приблизительно 55% вероятности. Успех Синнера доступен за 2.00 (45%).

Несмотря на то что котировки на победу близки, самый вероятный точный счет — 3:0 по сетам в пользу спортсмена из России за 4.10.

При этом аналитики ожидают затяжной поединок, что подтверждается коэффициентами на количество геймов:

тотал больше 35.5 идет за 1.68, ТМ 35.5 — за 2.10;

тотал больше 36.5 идет за 1.77, ТМ 36.5 — за 1.98;

тотал больше 37.5 идет за 1.90, ТМ 37.5 — за 1.90.

Триумф Синнера с форой (+1.5) по сетам оценен в 1.63, Ф1(-1.5) можно взять за 2.20.

Верите, что игроки плохо разомнутся и один из них проиграет подачу в первом или во втором гейме? Брейк в исполнении Рублева доступен за 3.90, брейк Синнера — за 4.00.

На то, что матч будет выигран эйсом, коэффициент — 8.00.

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Янник Синнер

Теннисисты дважды встречались на грунте, и оба матча остались за Янником. Причем последний состоялся сравнительно недавно — 14 апреля в Монте-Карло Синнер закрыл Рублева в трех сетах. Итальянец играет так же мощно, как и российский теннисист, но его стиль более вариативен, за счет чего он обычно имеет преимущество.

Правда, в предстоящем матче Янник его вряд ли добьется — он жаловался, что у него не все в порядке со здоровьем. Вероятно, речь идет о мозолях, которые периодически возникают у него на разных турнирах и мешают играть. Если все так, то Рублев перебегает и пересилит противника в обмене ударами.

Рекомендуемая ставка: Рублев победит за 1.81.