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Сегодня, 11:15

Гвинея Гамбия: прогноз и ставки матч Кубка Африки 24 января

Прогноз и ставки матч Кубка Африки 24 января Гвинея — Гамбия
Егор Сергеев
Кубок Африки по футболу.
Фото Reuters

24 января в 1/8 финала Кубка Африки между собой сыграют сборные Гвинеи и Гамбии. Встреча пройдет на городском стадионе камерунского города Бафусам и начнется в 19.00. Трансляцию встречи покажет сервис Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Гвинея. На успех команды можно поставить с котировкой 2.15 — это примерно 61% вероятности. Ничью предлагается взять за 2.90 (22%), а победа Гамбии есть в линии за 4.10 (17%).

Ф1(-1.5) идет за 4.20, а Ф2(+1.5) за 1.21.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 2900 рублей.

Ставку «Гамбия не проиграет» можно взять за 1.70.

Шансы Гвинеи забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 6.80.

Уверены, что Гамбия сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 15.0.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Гвинеи. На него можно поставить за 4.70.

· ТМ 0.5 — 6.00;

· обе забьют: нет — 1.50;

· точный счет: 0:1 — 7.20.

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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 - : -
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Спартак – ЦСКА
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