«Милан» — «Ювентус»: где смотреть матч 23 января онлайн в прямом эфире

23 января «Милан» примет «Ювентус» в заключительном матче 23-го тура итальянской серии А. Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Начало — в 22.45. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Команда Пиоли — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Милана» можно за 2.70 — это порядка 36% вероятности. Триумф «Ювентуса» оценивается коэффициентом 2.80 (34%), а ничья доступна 3.20 (30%).

Ф1(0) идет за 1.90, а Ф2(0) — за 1.96.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.93, как и ТМ 2.5.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.75. Противоположный исход доступен за 2.08.

Шансы «Милана» отличиться минимум дважды в этой встрече оцениваются коэффициентом 2.36.

Уверены, что «Ювентус» забьет больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.40.

Не сомневаетесь, что обе команды отличатся минимум по два раза? Тогда смело ставьте «каждая команда забьет больше (1.5)» с котировкой 6.30.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ: