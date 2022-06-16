Эксперты оценили шансы Абаскаля выиграть чемпионат России со «Спартаком»

Испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» и поведет команду к победам в сезоне-2022/23. Для 33-летнего специалиста работа в московском клубе — самый большой вызов в карьере. И шанс завоевать крупнейшие трофеи.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Абаскаля невысокие шансы выиграть с клубом РПЛ в первый сезон или во второй, если тренер останется во главе красно-белых. На триумф «Спартака» можно поставить с коэффициентом 8.00. На то, что на страничке Гильермо в «Википедии» не появится строчка «Чемпион России», котировка 1.05.

Однако первый титул Абаскаль может завоевать в Москве уже в ближайшие несколько недель. На победу красно-белых в матче за Суперкубок против «Зенита», который состоится 9 июля в Санкт-Петербурге, коэффициент 2.75. Считаете, что трофей достанется чемпиону? На команду Семака котировка 1.39.

Также вы можете сделать комбинированную ставку на успехи испанского тренера. Его победа со «Спартаком» в РПЛ и в БЕТСИТИ Кубке России оценена в 20.0. На викторию в одном из двух этих турниров — 3.75.