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Сегодня, 14:15

«Динамо» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 29 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Ростов» 29 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Динамо».
Фото Global Look Press

13 марта в 22-м туре чемпионата России «Ростов» заедет в гости к «Динамо». Начало поединка на «ВТБ Арене» — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 19.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
29 мар, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят успех парням Марцея Лички. На хозяев представлен коэффициент 1.83, что примерно соответствует 52% вероятности. Ничья в основное время доступна за 4.10 (23%), выигрыш желто-синих — за 4.00 (25%).

«Ростов» не победил в 13 выездах РПЛ подряд. Сыграть на то, что команда Валерия Карпина не уступит (Х2) можно за 2.02.

Фора (-1) на москвичей предложена за 2.41.

Первый гол в исполнении хозяев доступен за 1.89. Котировка на их соперников — 2.95. Вариант «никто» имеется за 4.70.

Алексей Миранчук. «Аталанта» потеряла двух лидеров, но у нее есть Миранчук. Его противостояние с Хвичей определит исход матча против «Наполи»

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.04. Обмен результативными ударами идет за 1.70, обратный рынок — за 2.14.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На этот исход дан коэффициент 6.60.

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«Динамо» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 29 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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