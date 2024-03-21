21 марта в Москве на «ВТБ Арене» состоится товарищеский матч между сборными России и Сербии. Он начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире будет показан на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 18.30 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают шансы команд на победу примерно равными. Успех России котируется за 2.85, что примерно 36% вероятности исхода. Триумф Сербии идет за 2.95, ничья — за 3.25 (28%).

Условия 1Х и Х2 также оценены близкими коэффициентами — 1.45 и 1.48 в пользу команды Карпина.

Пять из шести последних матчей сборной Сербии и два предыдущих у России были «верховыми». ТБ 2.5 предложен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Если одна или никто — 2.09.

Победу России в одном из таймов предложено оформить за 1.83, Сербии — за 1.87.

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