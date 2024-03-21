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21 марта, 15:00

Россия — Сербия: где смотреть товарищеский матч 21 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция товарищеского матча Россия — Сербия 21 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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21 марта в Москве на «ВТБ Арене» состоится товарищеский матч между сборными России и Сербии. Он начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире будет показан на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 18.30 мск.

Товарищеские матчи.
21 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
4:0
Сербия

Аналитики букмекерской компании Winline считают шансы команд на победу примерно равными. Успех России котируется за 2.85, что примерно 36% вероятности исхода. Триумф Сербии идет за 2.95, ничья — за 3.25 (28%).

Условия 1Х и Х2 также оценены близкими коэффициентами — 1.45 и 1.48 в пользу команды Карпина.

Пять из шести последних матчей сборной Сербии и два предыдущих у России были «верховыми». ТБ 2.5 предложен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.95.

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Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Если одна или никто — 2.09.

Победу России в одном из таймов предложено оформить за 1.83, Сербии — за 1.87.

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Сборная Сербии по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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