Россия — Сербия: где смотреть товарищеский матч 21 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
21 марта в Москве на «ВТБ Арене» состоится товарищеский матч между сборными России и Сербии. Он начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире будет показан на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 18.30 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline считают шансы команд на победу примерно равными. Успех России котируется за 2.85, что примерно 36% вероятности исхода. Триумф Сербии идет за 2.95, ничья — за 3.25 (28%).
Условия 1Х и Х2 также оценены близкими коэффициентами — 1.45 и 1.48 в пользу команды Карпина.
Пять из шести последних матчей сборной Сербии и два предыдущих у России были «верховыми». ТБ 2.5 предложен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.95.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Если одна или никто — 2.09.
Победу России в одном из таймов предложено оформить за 1.83, Сербии — за 1.87.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|2 : 1
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|1 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5