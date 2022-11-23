Прогноз на матч чемпионата мира Бельгия — Канада 23 ноября 2022 года

23 ноября на чемпионате мира в Катаре стартует один из фаворитов турнира — Бельгия. «Красные дьяволы» встретятся с Канадой на стадионе «Ахмед бин Али», стартовый свисток замбийца Жанни Сиказве прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают бельгийцев однозначными фаворитами: поставить на победу «Красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.57, это примерно 62% вероятности. Выигрыш канадцев предложен с котировкой 6.20 (16%), ничья идет за 4.40 (22%).

Ожидаете успешный старт команды Роберта Мартинеса? Ставка в 1000 рублей на победу Бельгии при благополучном исходе принесет 1570 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• успех бельгийцев 1:0 идет за 7.10;

• 2:0 — за 7.30;

• ничья 1:1 — за 7.70.

Канада приехала на второй чемпионат мира в истории — до этого команда выступала в далеком 1986 году. Думаете, что сборная добьется неплохого результата против бельгийцев? Рынок на то, что Канада не проиграет, доступен за 2.55.

За обе команды выступают звездные нападающие: в Бельгии блистают Ромелу Лукаку, Янник Карраско, Эден Азар и другие. Главная надежда североамериканцев — форвард «Лилля» Джонатан Дэвид. Ждете результативный матч? Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на голы от обеих сборных оценен в 1.85, «обе забьют — нет» идет за 1.95.

Прогноз и ставка на матч Бельгия — Канада 23 ноября 2022 года

«Красные дьяволы» привезли в Катар топовый состав с очень опасным нападением: Кевин де Брейне, Ромелу Лукаку, Янник Карраско — лидеры топ-клубов. Сборная нередко проводит результативные матчи: в 2022-м бельгийцы забивают в среднем 1.9 мяча за игру. У канадцев же оборона — слабая сторона. Из всех защитник команды в топовых лигах выступает только Альфонсо Дэвис, который играет слева и больше заточен на атаку. К тому же в осенних товарищеских матчах Канада немало пропускала — получила по два мяча от Уругвая и Бахрейна, а на ноль сыграла только с Катаром.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.64.