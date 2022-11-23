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Бельгия — Канада: прогноз на матч чемпионата мира 23 ноября 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Бельгия — Канада 23 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Бельгии.
Фото Global Look Press

23 ноября на чемпионате мира в Катаре стартует один из фаворитов турнира — Бельгия. «Красные дьяволы» встретятся с Канадой на стадионе «Ахмед бин Али», стартовый свисток замбийца Жанни Сиказве прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. Группа F
23 нояб, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Бельгия
Канада

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают бельгийцев однозначными фаворитами: поставить на победу «Красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.57, это примерно 62% вероятности. Выигрыш канадцев предложен с котировкой 6.20 (16%), ничья идет за 4.40 (22%).

Ожидаете успешный старт команды Роберта Мартинеса? Ставка в 1000 рублей на победу Бельгии при благополучном исходе принесет 1570 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• успех бельгийцев 1:0 идет за 7.10;

• 2:0 — за 7.30;

• ничья 1:1 — за 7.70.

Канада приехала на второй чемпионат мира в истории — до этого команда выступала в далеком 1986 году. Думаете, что сборная добьется неплохого результата против бельгийцев? Рынок на то, что Канада не проиграет, доступен за 2.55.

За обе команды выступают звездные нападающие: в Бельгии блистают Ромелу Лукаку, Янник Карраско, Эден Азар и другие. Главная надежда североамериканцев — форвард «Лилля» Джонатан Дэвид. Ждете результативный матч? Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на голы от обеих сборных оценен в 1.85, «обе забьют — нет» идет за 1.95.

Альфонсо Дэвис, Канада. Последний матч на ЧМ Канада проиграла СССР. Азар и де Брёйне продлят серию поражений соперника?

Прогноз и ставка на матч Бельгия — Канада 23 ноября 2022 года

«Красные дьяволы» привезли в Катар топовый состав с очень опасным нападением: Кевин де Брейне, Ромелу Лукаку, Янник Карраско — лидеры топ-клубов. Сборная нередко проводит результативные матчи: в 2022-м бельгийцы забивают в среднем 1.9 мяча за игру. У канадцев же оборона — слабая сторона. Из всех защитник команды в топовых лигах выступает только Альфонсо Дэвис, который играет слева и больше заточен на атаку. К тому же в осенних товарищеских матчах Канада немало пропускала — получила по два мяча от Уругвая и Бахрейна, а на ноль сыграла только с Катаром.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.64.

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Марокко — Хорватия: где смотреть матч чемпионата мира 23 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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