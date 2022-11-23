Бельгия — Канада: прогноз на матч чемпионата мира 23 ноября 2022 года
23 ноября на чемпионате мира в Катаре стартует один из фаворитов турнира — Бельгия. «Красные дьяволы» встретятся с Канадой на стадионе «Ахмед бин Али», стартовый свисток замбийца Жанни Сиказве прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают бельгийцев однозначными фаворитами: поставить на победу «Красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.57, это примерно 62% вероятности. Выигрыш канадцев предложен с котировкой 6.20 (16%), ничья идет за 4.40 (22%).
Ожидаете успешный старт команды Роберта Мартинеса? Ставка в 1000 рублей на победу Бельгии при благополучном исходе принесет 1570 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• успех бельгийцев 1:0 идет за 7.10;
• 2:0 — за 7.30;
• ничья 1:1 — за 7.70.
Канада приехала на второй чемпионат мира в истории — до этого команда выступала в далеком 1986 году. Думаете, что сборная добьется неплохого результата против бельгийцев? Рынок на то, что Канада не проиграет, доступен за 2.55.
За обе команды выступают звездные нападающие: в Бельгии блистают Ромелу Лукаку, Янник Карраско, Эден Азар и другие. Главная надежда североамериканцев — форвард «Лилля» Джонатан Дэвид. Ждете результативный матч? Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.14.
Рынок на голы от обеих сборных оценен в 1.85, «обе забьют — нет» идет за 1.95.
Прогноз и ставка на матч Бельгия — Канада 23 ноября 2022 года
«Красные дьяволы» привезли в Катар топовый состав с очень опасным нападением: Кевин де Брейне, Ромелу Лукаку, Янник Карраско — лидеры топ-клубов. Сборная нередко проводит результативные матчи: в 2022-м бельгийцы забивают в среднем 1.9 мяча за игру. У канадцев же оборона — слабая сторона. Из всех защитник команды в топовых лигах выступает только Альфонсо Дэвис, который играет слева и больше заточен на атаку. К тому же в осенних товарищеских матчах Канада немало пропускала — получила по два мяча от Уругвая и Бахрейна, а на ноль сыграла только с Катаром.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2