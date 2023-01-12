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«Фулхэм» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 12 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси» 12 января 2023 года
Артем Белинин
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Грэм Поттер.
Фото Global Look Press

12 января состоится перенесенный матч седьмого тура АПЛ — сыграют «Фулхэм» и «Челси». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Крейвен Бридж», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
12 янв, 23:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Челси

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на них можно за 2.17, это примерно 46% вероятности. Успех «Фулхэма» оценили в 3.50 (28%), ничья наименее возможна — 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3500 рублей.

Если считаете, что «Фулхэм» не проиграет, оформите ставку за 1.74.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.55, Ф2(0) — за 1.56.

Эксперты ожидают результативную встречу, поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85.

Обмен голами весьма вероятен, аналитики оценили его в 1.73. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.10.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Челси»

Беды «Челси» с составом продолжаются — многие основные игроки до сих пор в лазарете. Синие валятся в таблице (уже десятое место) и повылетали из всех внутренних Кубков. Вероятно, это еще не самое дно. Тот же «Фулхэм» прямо сейчас выше в АПЛ (седьмое место) и победил в четырех последних встречах во всех турнирах. Неизвестно, хватит ли нынешней формы «дачников» для победы над лондонцами, но не проиграть они в состоянии.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.74.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Фулхэм
ФК Челси
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«Милан» — «Торино»: где смотреть матч Кубка Италии 11 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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