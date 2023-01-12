12 января состоится перенесенный матч седьмого тура АПЛ — сыграют «Фулхэм» и «Челси». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Крейвен Бридж», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на них можно за 2.17, это примерно 46% вероятности. Успех «Фулхэма» оценили в 3.50 (28%), ничья наименее возможна — 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3500 рублей.

Если считаете, что «Фулхэм» не проиграет, оформите ставку за 1.74.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.55, Ф2(0) — за 1.56.

Эксперты ожидают результативную встречу, поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85.

Обмен голами весьма вероятен, аналитики оценили его в 1.73. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.10.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Челси»

Беды «Челси» с составом продолжаются — многие основные игроки до сих пор в лазарете. Синие валятся в таблице (уже десятое место) и повылетали из всех внутренних Кубков. Вероятно, это еще не самое дно. Тот же «Фулхэм» прямо сейчас выше в АПЛ (седьмое место) и победил в четырех последних встречах во всех турнирах. Неизвестно, хватит ли нынешней формы «дачников» для победы над лондонцами, но не проиграть они в состоянии.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.74.