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Сербия — Литва: прогноз на матч квалификации Евро-2024 24 марта 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Сербия — Литва 24 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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24 марта в первом туре отборочного турнира Евро-2024 в рамках группы G Сербия примет Литву. Матч пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде, а обслужит его арбитр Лоренс Виссер из Бельгии. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. В России в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

По мнению букмекерской компании PARI, Сербия — явный фаворит противостояния. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.09, что составляет 90% вероятности. Выигрыш гостей доступен с гигантской котировкой 27.0 (2%), ничья идет за 9.50 (8%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу Литвы в случае ее успеха принесет выигрыш в 27 000 рублей.

«Верх» по голам был пробит в четырех из пяти последних матчей Сербии. ТБ 2.5 во встрече с Литвой предложен за 1.42, ТМ 2.5 — за 2.85.

Литва забила лишь в трех из восьми последних игр. На гол гостей можно поставить за 2.80.

Сербия не отличилась лишь в одном из пяти предыдущих поединков. Обмен голами доступен за 2.85. Обратный рынок предложен за 1.43.

Аналитики настолько уверены в успехе Сербии, что даже не открыли линию на 1Х. Зато победа хозяев с форой (-2.5) доступна за 1.70.

Самый вероятный исход встречи — триумф команды Драгана Стойковича со счетом 3:0. Этот вариант идет за 5.50.

Прогноз и ставка на матч Сербия — Литва

«Белые орлы» уверенно выиграли группу отбора на чемпионат мира, обойдя даже Португалию. В Лиге наций парни Стойковича тоже заняли первую строчку в квартете с Норвегией, Словенией и Швецией. Так что сербы — главные фавориты группы G, где им противостоят Венгрия, Болгария, Литва и Черногория.

В то же время Литва играет ужасно: не победила в восьми последних матчах и забила смешные 0.2 мяча за встречу. Кроме того, команда Эдгараса Янкаускаса не играла на ноль в 14 поединках подряд. Ну и влетела Сербии в четырех очных матчах подряд с общим счетом 3:11.

Рекомендуемая ставка: победа Сербии с форой (-2.5) гола за 1.70.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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