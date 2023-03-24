Сербия — Литва: прогноз на матч квалификации Евро-2024 24 марта 2023 года
24 марта в первом туре отборочного турнира Евро-2024 в рамках группы G Сербия примет Литву. Матч пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде, а обслужит его арбитр Лоренс Виссер из Бельгии. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. В России в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
По мнению букмекерской компании PARI, Сербия — явный фаворит противостояния. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.09, что составляет 90% вероятности. Выигрыш гостей доступен с гигантской котировкой 27.0 (2%), ничья идет за 9.50 (8%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу Литвы в случае ее успеха принесет выигрыш в 27 000 рублей.
«Верх» по голам был пробит в четырех из пяти последних матчей Сербии. ТБ 2.5 во встрече с Литвой предложен за 1.42, ТМ 2.5 — за 2.85.
Литва забила лишь в трех из восьми последних игр. На гол гостей можно поставить за 2.80.
Сербия не отличилась лишь в одном из пяти предыдущих поединков. Обмен голами доступен за 2.85. Обратный рынок предложен за 1.43.
Аналитики настолько уверены в успехе Сербии, что даже не открыли линию на 1Х. Зато победа хозяев с форой (-2.5) доступна за 1.70.
Самый вероятный исход встречи — триумф команды Драгана Стойковича со счетом 3:0. Этот вариант идет за 5.50.
Прогноз и ставка на матч Сербия — Литва
«Белые орлы» уверенно выиграли группу отбора на чемпионат мира, обойдя даже Португалию. В Лиге наций парни Стойковича тоже заняли первую строчку в квартете с Норвегией, Словенией и Швецией. Так что сербы — главные фавориты группы G, где им противостоят Венгрия, Болгария, Литва и Черногория.
В то же время Литва играет ужасно: не победила в восьми последних матчах и забила смешные 0.2 мяча за встречу. Кроме того, команда Эдгараса Янкаускаса не играла на ноль в 14 поединках подряд. Ну и влетела Сербии в четырех очных матчах подряд с общим счетом 3:11.
Рекомендуемая ставка: победа Сербии с форой (-2.5) гола за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4