Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

Франция — Кот-д'Ивуар: прогноз и ставки на товарищеский матч 25 марта

Прогноз и ставки на товарищеский матч Франция — Кот-д'Ивуар
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
Фото AFP

25 марта в товарищеской встрече между собой сыграют сборные Франции и Кот-д'Ивуара. Встреча пройдет в Марселе на стадионе «Велодром» и начнется в 23.15.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Франция. Поставить на нее можно с котировкой 1.35. Это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.00 (20%), а победа африканцев есть в линии за 8.90 (10%).

  • Ф1(-2.5) идет за 3.60;

  • Ф2(+2.5) за 1.26.

Дидье Дешам. Франция — Кот-д'Ивуар: звезды Дешама развлекутся без Карима Бензема

При ставке в 1000 рублей на победу Кот-д'Ивуара потенциальная выплата составит 8900 рублей.

Ставка «Кот-д'Ивуар не проиграет» есть в линии за 3.40.

Шансы африканцев забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.70.

Уверены, что Франция сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 1.54.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Франции. На него можно поставить за 5.90.

  • ТМ 1.5 — 3.80;

  • Обе забьют: да — 2.15;

  • Точный счет: 6:0 — 53.0.

Прогнозы на спорт
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Позор, трагедия и стыд. Что произошло в сборной Италии после поражения от Македонии и вылета с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гана — Нигерия: прогноз и ставки на матч отбора на ЧМ-2022 25 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости