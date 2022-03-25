25 марта в товарищеской встрече между собой сыграют сборные Франции и Кот-д'Ивуара. Встреча пройдет в Марселе на стадионе «Велодром» и начнется в 23.15.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Франция. Поставить на нее можно с котировкой 1.35. Это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.00 (20%), а победа африканцев есть в линии за 8.90 (10%).

Ф1(-2.5) идет за 3.60 ;

Ф2(+2.5) за 1.26.

При ставке в 1000 рублей на победу Кот-д'Ивуара потенциальная выплата составит 8900 рублей.

Ставка «Кот-д'Ивуар не проиграет» есть в линии за 3.40.

Шансы африканцев забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.70.

Уверены, что Франция сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 1.54.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Франции. На него можно поставить за 5.90.