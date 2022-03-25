Прогноз и ставки на матч отбора на ЧМ-2022 Гана — Нигерия

25 марта в африканском отборе на чемпионат мира сыграют Гана и Нигерия. Встреча пройдет в Кумаси на городском стадионе и начнется в 22.30.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу может одержать любая из команд. На Гану можно поставить с котировкой 2.60 — это примерно 36% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.10 (30%), а победа Нигерии есть в линии за 2.90 (34%).

Ф1(-1) идет за 4 .70 ;

Ф2(+1) — за 1.17.

При ставке в 1000 рублей на победу Нигерии потенциальная выплата составит 2900 рублей.

Ставка «Нигерия не проиграет» есть в линии за 1.50.

Шансы Ганы забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 9.10.

Уверены, что Нигерия сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.30.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Ганы. На него можно поставить за 5.70.