27 марта «Вашингтон» примет «Нью-Джерси» в матче регулярного первенства НХЛ. Встреча состоится на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», начало — в 02.00.

Овечкин и Ко — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время матча можно за 1.75 — это примерно 53% вероятности. Триумф «Нью-Джерси» оценивается коэффициентом 3.80 (25%), а ничья — 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4200 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Победа «Вашингтона» с учетом ОТ и буллитов идет за 1.43, а «Нью-Джерси» — за 2.80.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор на этот матч — к примеру:

Ф1(0) идет за 1.39 , а Ф2(0) — за 3.00 ;

Ф1(-1) идет за 1.90 , а Ф2(+1) — за 1.85 ;

Ф1(-1.5) идет за 2.03, а Ф2(+1.5) — за 1.73.

Тотал голов больше 5.5 доступен за 1.57, а ТМ 5.5 — за 2.40.

Шансы «Вашингтона» забросить четыре шайбы минимум оцениваются котировкой 1.82.

Уверены, что «Нью-Джерси» отличится свыше двух раз? ИТБ2 (2.5) доступен за 1.94.

Вероятность того, что оба клуба отличатся минимум по три раза, оценивается коэффициентом 2.70.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 3:3 — коэффициент 10.0.