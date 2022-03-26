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Сегодня, 19:15

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз на матч НХЛ 27 марта

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

27 марта «Вашингтон» примет «Нью-Джерси» в матче регулярного первенства НХЛ. Встреча состоится на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», начало — в 02.00.

Овечкин и Ко — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время матча можно за 1.75 — это примерно 53% вероятности. Триумф «Нью-Джерси» оценивается коэффициентом 3.80 (25%), а ничья — 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4200 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Победа «Вашингтона» с учетом ОТ и буллитов идет за 1.43, а «Нью-Джерси» — за 2.80.

Александр Овечкин. Овечкин продолжает погоню за Гретцки. Следующая цель — Хоу

Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор на этот матч — к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.39, а Ф2(0) — за 3.00;

  • Ф1(-1) идет за 1.90, а Ф2(+1) — за 1.85;

  • Ф1(-1.5) идет за 2.03, а Ф2(+1.5) — за 1.73.

Тотал голов больше 5.5 доступен за 1.57, а ТМ 5.5 — за 2.40.

Шансы «Вашингтона» забросить четыре шайбы минимум оцениваются котировкой 1.82.

Уверены, что «Нью-Джерси» отличится свыше двух раз? ИТБ2 (2.5) доступен за 1.94.

Вероятность того, что оба клуба отличатся минимум по три раза, оценивается коэффициентом 2.70.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 3:3 — коэффициент 10.0.

НХЛ
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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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СКА — «Спартак»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 26 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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