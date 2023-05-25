Каспер Рууд — Николас Харри: прогноз на матч ATP Женева 25 мая 2023 года
25 мая четвертая ракетка мира Каспер Рууд поспорит за выход в полуфинал турнира в Женеве с чилийцем Николасом Харри. Игра начнется приблизительно в 20.20 по московскому времени, в России она показана не будет. Норвежец лидирует в личном противостоянии со счетом 1:0.
Букмекеры считают, что в 1/2 финала выйдет Рууд. На его победу выставлен коэффициент 1.33, что приблизительно 75% вероятности исхода. Успех Харри доступен за 3.27 (25%).
Ставка в 1000 рублей на чилийского андердога в случае его выигрыша принесет выплату в 3270 рублей.
В единственном очном матче на харде в 2022 году Харри взял у Рууда сет. На то, что это повторится, котировка — 1.76.
Три партии в предстоящей игре идут за 2.44, две — за 1.49.
Тотал больше 22.5 гейма можно оформить за 1.84, ТМ 22.5 — за 1.94. В своих стартовых матчах на этом турнире норвежец и чилиец оформили «низ».
Успех Харри с форой (+3.5) по геймам предложен за 1.87, а вот триумф Рууда с гандикапом (-3.5) оценен в 1.90.
Победа Каспера в первом сете и в матче оценена коэффициентом 1.53, а вот вариант «игрок выиграет матч, проиграв первую партию» идет за 4.30.
Прогноз и ставка на матч Каспер Рууд — Николас Харри
Рууд постепенно оживает после неудачного начала сезона. В апреле норвежец выиграл титул в Эшториле после того, как в течение трех месяцев не брал больше одного матча за турнир. Правда, следом на трех крупных соревнованиях он снова растворился, но в Риме выдал практически максимум — дошел до полуфинала и остановился в двух геймах от победы над Руне.
В Женеве Каспер без проблем прошел Вольфа. Главным преимуществом для Рууда было большое пространство за задней линией, благодаря чему он достаточно эффективно действовал на приеме. Учитывая, что Харри в основном уповает на мощную подачу, этот козырь чилийцу особо не поможет — Каспер будет далеко стоять на приеме и не испытает больших сложностей. А в обмене он явно сильнее противника.
Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой (-3.5) гейма за 1.90.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9