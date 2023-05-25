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Каспер Рууд — Николас Харри: прогноз на матч ATP Женева 25 мая 2023 года

Прогноз на матч ATP Женева Каспер Рууд — Николас Харри 25 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Каспер Рууд.
Фото Global Look Press

25 мая четвертая ракетка мира Каспер Рууд поспорит за выход в полуфинал турнира в Женеве с чилийцем Николасом Харри. Игра начнется приблизительно в 20.20 по московскому времени, в России она показана не будет. Норвежец лидирует в личном противостоянии со счетом 1:0.

Александр Зверев. Александр Зверев — Ву Ибин: прогноз на матч ATP Женева 25 мая 2023 года

Букмекеры считают, что в 1/2 финала выйдет Рууд. На его победу выставлен коэффициент 1.33, что приблизительно 75% вероятности исхода. Успех Харри доступен за 3.27 (25%).

Ставка в 1000 рублей на чилийского андердога в случае его выигрыша принесет выплату в 3270 рублей.

В единственном очном матче на харде в 2022 году Харри взял у Рууда сет. На то, что это повторится, котировка — 1.76.

Три партии в предстоящей игре идут за 2.44, две — за 1.49.

Тотал больше 22.5 гейма можно оформить за 1.84, ТМ 22.5 — за 1.94. В своих стартовых матчах на этом турнире норвежец и чилиец оформили «низ».

Успех Харри с форой (+3.5) по геймам предложен за 1.87, а вот триумф Рууда с гандикапом (-3.5) оценен в 1.90.

Победа Каспера в первом сете и в матче оценена коэффициентом 1.53, а вот вариант «игрок выиграет матч, проиграв первую партию» идет за 4.30.

Вилле Покка (сборная Финляндии). Канада — Финляндия: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 25 мая 2023 года

Прогноз и ставка на матч Каспер Рууд — Николас Харри

Рууд постепенно оживает после неудачного начала сезона. В апреле норвежец выиграл титул в Эшториле после того, как в течение трех месяцев не брал больше одного матча за турнир. Правда, следом на трех крупных соревнованиях он снова растворился, но в Риме выдал практически максимум — дошел до полуфинала и остановился в двух геймах от победы над Руне.

В Женеве Каспер без проблем прошел Вольфа. Главным преимуществом для Рууда было большое пространство за задней линией, благодаря чему он достаточно эффективно действовал на приеме. Учитывая, что Харри в основном уповает на мощную подачу, этот козырь чилийцу особо не поможет — Каспер будет далеко стоять на приеме и не испытает больших сложностей. А в обмене он явно сильнее противника.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой (-3.5) гейма за 1.90.

Теннис
Прогнозы на спорт
Каспер Рууд
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2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
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14
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15
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