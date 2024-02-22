FONBET пожертвует 11 млн рублей Народному Фонду «РОДИНА»

В честь первого разыгранного лотерейного суперприза благотворительная программа FONBET «ДоброFON» и «Национальная Лотерея» сделают пожертвование в Фонд Социального Развития «РОДИНА» в размере 11 286 535 рублей.

Сумма пожертвования равна выигрышу в онлайн-лотерее «4х4» от бренда «Национальная Лотерея», розыгрыш которой состоялся при участии крупнейшей букмекерской компании России и СНГ — FONBET. Ее победителем стал бухгалтер из Ярославля, купивший билет на сайте букмекера.

Народный Фонд «РОДИНА» занимается спецпроектами для Министерства обороны РФ. Он привлекает пожертвования для адресной помощи детям и семьям, поддерживает культурные, спортивные инициативы среди детей и молодежи.

FONBET начал продажу билетов «Национальной Лотереи» в октябре 2023 года. Клиенты букмекерской компании могут сыграть онлайн в лотереи «4x4», «Большая 8», «Премьер» и «Турнир».

Средства от продаж билетов «Национальной Лотереи» идут на финансирование мероприятий по развитию физической культуры и спорта России.

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