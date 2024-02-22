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22 февраля, 14:15

«Марсель» — «Шахтер»: прогноз на матч Лиги Европы 22 февраля 2024 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Марсель» — «Шахтер» 22 февраля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Global Look Press

22 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» сыграет с «Шахтером». Команды встретятся на стадионе «Велодром», начало намечено на 23.00 по московскому времени. В России трансляция этой игры не предусмотрена. Главным арбитром назначен немец Тобиас Штилер.

Лига Европы. 1/16 финала
22 февр, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
3:1
Шахтер Д

Хотя в первой встрече «горняки» добыли ничью 2:2, во второй они считаются абсолютными аутсайдерами. На победу украинского клуба предложено поставить за 5.00, это приблизительно 16% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.05 (25%), триумф «Марселя» — за значительно более низкие 1.70 (59%).

На то, что «Шахтер» не уступит в основное время, коэффициент — 2.18. Провансальцы, кстати, не выигрывают уже семь игр кряду.

Если соперники снова пробьют «верх» по голам, сыграет пари за 1.77. Если же сыграет ТМ 2.5, тогда пройдет ставка за 2.08.

Примерно такими же котировками оценены условия «обе забьют» и «обе забьют — нет» — 1.77 и 2.07 соответственно.

Самый опасный футболист в составах обеих команд — Пьер-Эмерик Обамеянг. Гол за его авторством в предстоящей игре доступен за 2.05.

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Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «Шахтер»

Команды разошлись «миром» в первом матче и во втором вряд ли станут рисковать. «Шахтеру» это в целом не нужно, потому что отыгрываться в гостях у превосходящего в классе соперника — задача не из простых. «Марсель», учитывая серию неудач в последние месяцы, также не будет торопить события — цена ошибки для клуба сейчас слишком высока.

Скорее всего, судьба этой встречи решится либо в дополнительное время/по пенальти, либо одним голом в ту или иную сторону. Присмотреться стоит именно к «низу» по забитым мячам у «Марселя», потому что провансальцы отличились больше одного раза всего в трех матчах из последних 11.

Рекомендуемая ставка: «Марсель» забьет меньше двух мячей за 2.10.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Марсель
ФК Шахтер (Донецк)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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