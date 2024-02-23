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23 февраля, 10:15

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 23 февраля 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 23 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Реал Сосьедад» — «Вильярреал».
Фото Global Look Press

23 февраля «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» откроют программу 26-го тура чемпионата Испании. Команды сойдутся на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 26-й тур
23 февр, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:3
Вильярреал

Букмекеры склоняются к победе Арсена Захаряна и компании: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.78, что составляет около 53% вероятности. Успех «Вильярреала» оценили в 4.87 (20%). Ничью предложили с котировкой 3.73 (27%).

Беспроигрышная серия «желтой подводной лодки» насчитывает уже пять туров — на этом же отрезке парни Марселино расправились с «Барсой» в Каталонии (5:3). Опция X2 доступна за 2.12.

Эксперты сомневаются, что разборка на «Реале Арене» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.78.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 2.00. Обратный рынок дали за 1.72.

Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;). «Ньюкасл» без Исака и Уилсона — не соперник убойному «Арсеналу». Сака и Троссард пустят «сорок» на пух и перья

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»

Последний месяц выдался для басков непростым — лишь одна победа в шести поединках во всех турнирах. Да и она пришла только в прошлые выходные и только на третьей компенсированной минуте выезда к «Мальорке» (2:1). На своем поле ситуация еще печальнее: ни одного успеха в пяти встречах на «Реале Арене» подряд — три «мирных» результата и поражение в примере плюс ничья с «Зальцбургом» (0:0) в Лиге чемпионов. В этих домашних играх бело-голубые отличились однажды — против «Алавеса» (1:1).

«Желтая подводная лодка» после назначения Марселино всплывает со дна и не знает неудач уже на протяжении пяти туров. Триумф на этом отрезке всего один, но зато какой — расправа над «Барсой» в Каталонии (5:3), которая подвела Хави к объявлению об уходе.

В первом круге «Сосьедад» легко забрал три очка на «Эстадио де ла Серамика» (3:0), но с той разборки дела команд сильно изменились, и в Жерара Морено и компанию поверить гораздо проще. Но результативной перестрелки ждать точно не стоит: сан-себастьянцы испытывают большие проблемы у чужих ворот на родном стадионе, а в пяти предыдущих матчах ла лиги огорчили только «Мальорку». «Подлодка» в таком же промежутке пробила «верх» по голам лишь в столкновении с сине-гранатовыми.

Рекомендуемая ставка: «Вильярреал» не проиграет и ТМ 4.5 мяча за 2.19.

Футбол
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ФК Вильярреал
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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