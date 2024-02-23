«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 23 февраля 2024 года
23 февраля «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» откроют программу 26-го тура чемпионата Испании. Команды сойдутся на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.
Букмекеры склоняются к победе Арсена Захаряна и компании: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.78, что составляет около 53% вероятности. Успех «Вильярреала» оценили в 4.87 (20%). Ничью предложили с котировкой 3.73 (27%).
Беспроигрышная серия «желтой подводной лодки» насчитывает уже пять туров — на этом же отрезке парни Марселино расправились с «Барсой» в Каталонии (5:3). Опция X2 доступна за 2.12.
Эксперты сомневаются, что разборка на «Реале Арене» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.78.
Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 2.00. Обратный рынок дали за 1.72.
Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»
Последний месяц выдался для басков непростым — лишь одна победа в шести поединках во всех турнирах. Да и она пришла только в прошлые выходные и только на третьей компенсированной минуте выезда к «Мальорке» (2:1). На своем поле ситуация еще печальнее: ни одного успеха в пяти встречах на «Реале Арене» подряд — три «мирных» результата и поражение в примере плюс ничья с «Зальцбургом» (0:0) в Лиге чемпионов. В этих домашних играх бело-голубые отличились однажды — против «Алавеса» (1:1).
«Желтая подводная лодка» после назначения Марселино всплывает со дна и не знает неудач уже на протяжении пяти туров. Триумф на этом отрезке всего один, но зато какой — расправа над «Барсой» в Каталонии (5:3), которая подвела Хави к объявлению об уходе.
В первом круге «Сосьедад» легко забрал три очка на «Эстадио де ла Серамика» (3:0), но с той разборки дела команд сильно изменились, и в Жерара Морено и компанию поверить гораздо проще. Но результативной перестрелки ждать точно не стоит: сан-себастьянцы испытывают большие проблемы у чужих ворот на родном стадионе, а в пяти предыдущих матчах ла лиги огорчили только «Мальорку». «Подлодка» в таком же промежутке пробила «верх» по голам лишь в столкновении с сине-гранатовыми.
Рекомендуемая ставка: «Вильярреал» не проиграет и ТМ 4.5 мяча за 2.19.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5