23 февраля «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» откроют программу 26-го тура чемпионата Испании. Команды сойдутся на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Букмекеры склоняются к победе Арсена Захаряна и компании: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.78, что составляет около 53% вероятности. Успех «Вильярреала» оценили в 4.87 (20%). Ничью предложили с котировкой 3.73 (27%).

Беспроигрышная серия «желтой подводной лодки» насчитывает уже пять туров — на этом же отрезке парни Марселино расправились с «Барсой» в Каталонии (5:3). Опция X2 доступна за 2.12.

Эксперты сомневаются, что разборка на «Реале Арене» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.78.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 2.00. Обратный рынок дали за 1.72.

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»

Последний месяц выдался для басков непростым — лишь одна победа в шести поединках во всех турнирах. Да и она пришла только в прошлые выходные и только на третьей компенсированной минуте выезда к «Мальорке» (2:1). На своем поле ситуация еще печальнее: ни одного успеха в пяти встречах на «Реале Арене» подряд — три «мирных» результата и поражение в примере плюс ничья с «Зальцбургом» (0:0) в Лиге чемпионов. В этих домашних играх бело-голубые отличились однажды — против «Алавеса» (1:1).

«Желтая подводная лодка» после назначения Марселино всплывает со дна и не знает неудач уже на протяжении пяти туров. Триумф на этом отрезке всего один, но зато какой — расправа над «Барсой» в Каталонии (5:3), которая подвела Хави к объявлению об уходе.

В первом круге «Сосьедад» легко забрал три очка на «Эстадио де ла Серамика» (3:0), но с той разборки дела команд сильно изменились, и в Жерара Морено и компанию поверить гораздо проще. Но результативной перестрелки ждать точно не стоит: сан-себастьянцы испытывают большие проблемы у чужих ворот на родном стадионе, а в пяти предыдущих матчах ла лиги огорчили только «Мальорку». «Подлодка» в таком же промежутке пробила «верх» по голам лишь в столкновении с сине-гранатовыми.

Рекомендуемая ставка: «Вильярреал» не проиграет и ТМ 4.5 мяча за 2.19.