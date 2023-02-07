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«Фламенго» — «Аль-Хиляль»: где смотреть матч КЧМ 7 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КЧМ «Фламенго» — «Аль-Хиляль» 7 февраля 2023 года
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«Фламенго».
Фото Global Look Press

7 февраля в полуфинале Клубного чемпионата мира бразильский «Фламенго» сыграет с саудовским «Аль-Хилялем». Игра пройдет на «Стад Ибн Батута» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Главный арбитр — румын Иштван Ковач.

Клубный ЧМ. 1/2 финала
07 февр, 22:00. Stade de Tanger (Танжер)
Фламенго
Аль-Хиляль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Фламенго» фаворитом встречи. На победу бразильского клуба в основное время можно поставить с коэффициентом 1.45, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (22%), успех «Аль-Хиляля» — за 7.60 (8%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа принесет выплату в 7600 рублей, а чистая прибыль составит 6600 рублей.

Считаете, что саудовцы не уступят по итогам 90 минут? Вариант Х2 оценен в 2.75.

Также можете подстраховать «лидеров» с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.66.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.73, ТМ 2.5 — в 2.10.

Вариант «обе забьют» идет за 1.93, «обе забьют — нет» — за 1.87.

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Пенальти в основное время предложен за 2.80, удаление — за 4.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Фламенго» за 6.60.

Выход бразильского клуба в финал КЧМ можно взять всего за 1.23, саудовского — за 4.20.

ФК Аль-Хиляль
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Фламенго
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«Металлург» — СКА: где смотреть матч КХЛ 7 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Спартак

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Локомотив

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