7 февраля в полуфинале Клубного чемпионата мира бразильский «Фламенго» сыграет с саудовским «Аль-Хилялем». Игра пройдет на «Стад Ибн Батута» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Главный арбитр — румын Иштван Ковач.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Фламенго» фаворитом встречи. На победу бразильского клуба в основное время можно поставить с коэффициентом 1.45, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (22%), успех «Аль-Хиляля» — за 7.60 (8%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа принесет выплату в 7600 рублей, а чистая прибыль составит 6600 рублей.

Считаете, что саудовцы не уступят по итогам 90 минут? Вариант Х2 оценен в 2.75.

Также можете подстраховать «лидеров» с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.66.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.73, ТМ 2.5 — в 2.10.

Вариант «обе забьют» идет за 1.93, «обе забьют — нет» — за 1.87.

Пенальти в основное время предложен за 2.80, удаление — за 4.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Фламенго» за 6.60.

Выход бразильского клуба в финал КЧМ можно взять всего за 1.23, саудовского — за 4.20.