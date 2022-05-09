«Фиорентина» — «Рома»: прогноз на матч серии А 9 мая 2022 года
9 мая 2022 года команда Александра Кокорина постарается остановить «Рому» несравненного Жозе Моуринью. Игра состоится в 21.45 на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Обслужит ее арбитр Марко Гуида. Посмотреть встречу в режиме реального времени можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 21.40 мск.
«Фиорентина» — неожиданный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «фиалок» коэффициент слегка перевалил за двойку — 2.33, это примерно 42% вероятности исхода. На успех «Ромы» котировка 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (26%).
Ставка в 1000 рублей на победу гостей принесет приятные 3100 рублей выигрыша и чистую прибыль в 2100 рублей в случае нужного исхода.
«Фиорентина» идет на серии из четырех поражений. В этих матчах команда Винченцо Итальяно забила всего один мяч. На индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча коэффициент 2.15. У гостей тот же вариант доступен за 2.60.
Аналитики ждут результативный матч: на тотал больше 2.5 гола котировка 1.90, на ТМ 2.5 — 1.96.
«Обе забьют» в предстоящей игре можно взять за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.10.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:
Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Рома»
Римляне пробились в финал Лиги конференций и наверняка сосредоточатся на матче 25 мая, но в чемпионате им тоже проигрывать нельзя. «Лацио» опережает уже на три очка и отнял пятое место, «Фиорентина» подперла и находится в трех баллах позади. «Роме» нужна победа, но и от ничьей она не откажется: остаться в зоне Лиги Европы на будущий сезон — задача минимум.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0