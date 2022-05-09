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«Фиорентина» — «Рома»: прогноз на матч серии А 9 мая 2022 года

Прогноз на матч серии А «Фиорентина» — «Рома» 9 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Жозе Моуринью («Рома»).
Фото Global Look Press

9 мая 2022 года команда Александра Кокорина постарается остановить «Рому» несравненного Жозе Моуринью. Игра состоится в 21.45 на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Обслужит ее арбитр Марко Гуида. Посмотреть встречу в режиме реального времени можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 36-й тур
09 мая, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Рома

«Фиорентина» — неожиданный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «фиалок» коэффициент слегка перевалил за двойку — 2.33, это примерно 42% вероятности исхода. На успех «Ромы» котировка 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (26%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей принесет приятные 3100 рублей выигрыша и чистую прибыль в 2100 рублей в случае нужного исхода.

«Фиорентина» идет на серии из четырех поражений. В этих матчах команда Винченцо Итальяно забила всего один мяч. На индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча коэффициент 2.15. У гостей тот же вариант доступен за 2.60.

Аналитики ждут результативный матч: на тотал больше 2.5 гола котировка 1.90, на ТМ 2.5 — 1.96.

«Обе забьют» в предстоящей игре можно взять за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.10.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

  • 1:1 — за 6.50;

  • 1:0 — за 8.00;

  • 2:1 — за 8.70.

Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Рома»

Римляне пробились в финал Лиги конференций и наверняка сосредоточатся на матче 25 мая, но в чемпионате им тоже проигрывать нельзя. «Лацио» опережает уже на три очка и отнял пятое место, «Фиорентина» подперла и находится в трех баллах позади. «Роме» нужна победа, но и от ничьей она не откажется: остаться в зоне Лиги Европы на будущий сезон — задача минимум.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Фиорентина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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