Прогноз на матч серии А «Фиорентина» — «Рома» 9 мая 2022 года

9 мая 2022 года команда Александра Кокорина постарается остановить «Рому» несравненного Жозе Моуринью. Игра состоится в 21.45 на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Обслужит ее арбитр Марко Гуида. Посмотреть встречу в режиме реального времени можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 21.40 мск.

«Фиорентина» — неожиданный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «фиалок» коэффициент слегка перевалил за двойку — 2.33, это примерно 42% вероятности исхода. На успех «Ромы» котировка 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (26%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей принесет приятные 3100 рублей выигрыша и чистую прибыль в 2100 рублей в случае нужного исхода.

«Фиорентина» идет на серии из четырех поражений. В этих матчах команда Винченцо Итальяно забила всего один мяч. На индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча коэффициент 2.15. У гостей тот же вариант доступен за 2.60.

Аналитики ждут результативный матч: на тотал больше 2.5 гола котировка 1.90, на ТМ 2.5 — 1.96.

«Обе забьют» в предстоящей игре можно взять за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.10.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Рома»

Римляне пробились в финал Лиги конференций и наверняка сосредоточатся на матче 25 мая, но в чемпионате им тоже проигрывать нельзя. «Лацио» опережает уже на три очка и отнял пятое место, «Фиорентина» подперла и находится в трех баллах позади. «Роме» нужна победа, но и от ничьей она не откажется: остаться в зоне Лиги Европы на будущий сезон — задача минимум.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.65.