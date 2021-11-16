16 ноября на Олимпийском стадионе в Хельсинки состоится матч европейского отбора на чемпионат мира 2022 года. Сыграют лидеры группы D сборные Финляндии и Франции. Игра начнется в 22.45, а трансляцию покажет «Матч! Футбол 2».

Франция уже обеспечила себе попадание на чемпионат мира, заняв первое место и набрав 15 очков. Финляндия идет на втором месте с 11 очками.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу сможет одержать Франция. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.70 — это примерно 58% вероятности. Ничья идет за 3.80 (24%). Успех Финляндии оценивается в 5.40 (18%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3800 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.70, а Ф2(-1) — за 2.15.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 2.04. ТМ можно взять за 1.83.

Голы Франции в двух таймах можно забрать за 2.75. Аналогичный исход на финнов есть за 7.50.