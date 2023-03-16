Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Фейеноорд» — «Шахтер»: прогноз на матч Лиги Европы 16 марта 2023 года

Прогноз на матч 1/8 Лиги Европы «Фейеноорд» — «Шахтер» 16 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Фейеноорд» — «Шахтер».
Фото Global Look Press

16 марта «Фейеноорд» и «Шахтер» столкнутся в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет в Роттердаме на стадионе «Де Кейп». Арбитр из Испании Хесус Хиль Мансано даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию в России не покажут. Первая игра в Варшаве закончилась ничьей (1:1).

Лига Европы. 1/8 финала
16 мар, 20:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
Шахтер Д

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу роттердамцев в основное время можно с коэффициентом 1.50, что составляет 65% вероятности. Успех «горняков» доступен с котировкой 6.58 (15%), ничья идет за 4.58 (20%).

Ставка в 1000 рублей на победу «Шахтера» в случае благоприятного исхода принесет 6580 рублей, или 5580 рублей чистой прибыли.

Вы можете угадать и победителя всего противостояния. Выход «Фейеноорда» в 1/4 финала предложен за 1.23, этот рынок на «Шахтер» доступен за 4.01.

Аналитики считали «горняков» аутсайдером и в первом матче, но в итоге донецкий клуб открыл счет и упустил победу на 88-й минуте. Поставить на то, что гости как минимум не уступят в основное время, можно за 2.68.

Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты матча выглядят следующим образом:

  • 1:0 и 2:0 в пользу «Фейеноорда» идут за равные 6.97;

  • победа хозяев 2:1 или ничья 1:1 — за 8.50.

В последних пяти матчах роттердамцы забивают в среднем по 1.8 мяча, а «горняки» — по 3.2 гола. ТБ 2.5 доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.06.

Наиболее вероятный автор забитого мяча — Сантьяго Хименес из «Фейеноорда». Мексиканец отличился в шести из девяти последних матчей. На его гол можно поставить за 2.18.

Дмитрий Николаев. СКА — «Торпедо»: команда Ротенберга стартует в 1/4 плей-офф с убедительной победы?

Прогноз и ставка на матч 1/8 Лиги Европы «Фейеноорд» — «Шахтер»

В последнем матче против «Волендама» роттердамцы продлили победную серию в чемпионате Нидерландов до пяти матчей, а беспроигрышную — до 18 поединков. У «Фейеноорда» всего одно поражение за 25 туров эредивизи и первое место в таблице. Команда идет третьей по забитым и второй по пропущенным (56:23).

«Шахтер» вырвался на первое место в чемпионате Украины, преимущество относительно «Днепра» — три очка. У «горняков» тоже с большим отрывом лучшая атака и оборона в УПЛ: разница мячей — 43:12. А в еврокубках пять из восьми матчей дончан пробили ТБ 2.5.

Из ЛЧ оранжево-черные вылетели, но пошуметь успели: например, разгромили в гостях «Лейпциг» (4:1), а затем сыграли вничью с «Реалом» (0:0).

Клуб потерял почти всех легионеров из-за правила ФИФА об отъезде иностранцев, но все равно выбил из 1/16 финала ЛЕ «Ренн», а затем едва не победил «Фейеноорд». Но в первом матче в Варшаве донецкому клубу очень повезло — он забил единственным ударом в створ, хотя по его воротам били в три раза чаще (5/16).

Оба клуба много отличаются, но «Фейеноорд» великолепен дома: ни разу не проиграл на «Де Кейпе» в сезоне-2022/23. В Лиге Европы роттердамцы тоже выиграли два матча из трех, а еще один свели вничью.

В то же время «Шахтер» плохо играет на выезде в еврокубках. «Горняки» начали с победы над «Лейпцигом» в ЛЧ, но затем ни разу не выиграли в трех гостевых встречах, а две из них и вовсе отдали противникам.

Рекомендуемая ставка: победа «Фейеноорда» и ТБ 2.5 за 2.12.

Футбол
Хоккей
Прогнозы на спорт
ФК Фейеноорд
ФК Шахтер (Донецк)
1
0
Читайте также
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Жамнов — новый главный тренер в «Спартаке»
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Лучший игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски остается в клубе
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
«Динамо» вылетело. Это провал?
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
Провал «Салавата Юлаева»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА — «Торпедо»: команда Ротенберга стартует в 1/4 плей-офф с убедительной победы?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости