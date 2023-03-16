«Фейеноорд» — «Шахтер»: прогноз на матч Лиги Европы 16 марта 2023 года
16 марта «Фейеноорд» и «Шахтер» столкнутся в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет в Роттердаме на стадионе «Де Кейп». Арбитр из Испании Хесус Хиль Мансано даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию в России не покажут. Первая игра в Варшаве закончилась ничьей (1:1).
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу роттердамцев в основное время можно с коэффициентом 1.50, что составляет 65% вероятности. Успех «горняков» доступен с котировкой 6.58 (15%), ничья идет за 4.58 (20%).
Ставка в 1000 рублей на победу «Шахтера» в случае благоприятного исхода принесет 6580 рублей, или 5580 рублей чистой прибыли.
Вы можете угадать и победителя всего противостояния. Выход «Фейеноорда» в 1/4 финала предложен за 1.23, этот рынок на «Шахтер» доступен за 4.01.
Аналитики считали «горняков» аутсайдером и в первом матче, но в итоге донецкий клуб открыл счет и упустил победу на 88-й минуте. Поставить на то, что гости как минимум не уступят в основное время, можно за 2.68.
Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты матча выглядят следующим образом:
В последних пяти матчах роттердамцы забивают в среднем по 1.8 мяча, а «горняки» — по 3.2 гола. ТБ 2.5 доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.06.
Наиболее вероятный автор забитого мяча — Сантьяго Хименес из «Фейеноорда». Мексиканец отличился в шести из девяти последних матчей. На его гол можно поставить за 2.18.
Прогноз и ставка на матч 1/8 Лиги Европы «Фейеноорд» — «Шахтер»
В последнем матче против «Волендама» роттердамцы продлили победную серию в чемпионате Нидерландов до пяти матчей, а беспроигрышную — до 18 поединков. У «Фейеноорда» всего одно поражение за 25 туров эредивизи и первое место в таблице. Команда идет третьей по забитым и второй по пропущенным (56:23).
«Шахтер» вырвался на первое место в чемпионате Украины, преимущество относительно «Днепра» — три очка. У «горняков» тоже с большим отрывом лучшая атака и оборона в УПЛ: разница мячей — 43:12. А в еврокубках пять из восьми матчей дончан пробили ТБ 2.5.
Из ЛЧ оранжево-черные вылетели, но пошуметь успели: например, разгромили в гостях «Лейпциг» (4:1), а затем сыграли вничью с «Реалом» (0:0).
Клуб потерял почти всех легионеров из-за правила ФИФА об отъезде иностранцев, но все равно выбил из 1/16 финала ЛЕ «Ренн», а затем едва не победил «Фейеноорд». Но в первом матче в Варшаве донецкому клубу очень повезло — он забил единственным ударом в створ, хотя по его воротам били в три раза чаще (5/16).
Оба клуба много отличаются, но «Фейеноорд» великолепен дома: ни разу не проиграл на «Де Кейпе» в сезоне-2022/23. В Лиге Европы роттердамцы тоже выиграли два матча из трех, а еще один свели вничью.
В то же время «Шахтер» плохо играет на выезде в еврокубках. «Горняки» начали с победы над «Лейпцигом» в ЛЧ, но затем ни разу не выиграли в трех гостевых встречах, а две из них и вовсе отдали противникам.
Рекомендуемая ставка: победа «Фейеноорда» и ТБ 2.5 за 2.12.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3