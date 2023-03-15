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СКА — «Торпедо»: команда Ротенберга стартует в 1/4 плей-офф с убедительной победы?

Прогноз на матч плей-офф КХЛ СКА — «Торпедо» 16 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Дмитрий Николаев.
Фото Global Look Press

16 марта для санкт-петербургского СКА и нижегородского «Торпедо» стартует второй этап плей-офф КХЛ. Первый матч четвертьфинальной серии пройдет в Ледовом дворце Северной столицы и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск.

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Букмекерская компания Olimpbet назвала хозяев безоговорочными фаворитами игры. На победу СКА в основное время выставлен коэффициент 1.48, вероятность такого исхода — примерно 67%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Торпедо» — за еще большие 5.80 (13%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат по итогам 60 минут игры в случае необходимого исхода принесет 5000 рублей.

Последний матч между командами состоялся 30 января и завершился победой «Торпедо» в серии буллитов. На то, что гости снова не проиграют СКА, котировка — 2.54.

Однако значительно чаще очные встречи заканчиваются уверенным триумфом армейцев — в четырех из пяти предыдущих игр они победили с разницей в три и более шайбы. Ф1(-1.5) оценена в 1.84, Ф1 (-2.5) — в 2.56.

«Торпедо» продемонстрировало удивительную стабильность в серии с «Динамо» и выиграло три последних матча в овертайме. На то, что игра перетечет в дополнительное время и на этот раз, коэффициент — 5.00.

Победу СКА с учетом основного времени и овертайма можно взять за 1.28, триумф «Торпедо» — за 3.69.

На проход армейцев в следующий этап плей-офф котировка еще ниже — 1.17. Если верите в нижегородцев, поставьте на них за достаточно жирные 4.99.

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Прогноз и ставка на матч СКА — «Торпедо»

Обе команды завершили серии 1/8 финала в шести матчах — СКА расправился с минским «Динамо», а «Торпедо» — с «Динамо» московским. При этом армейцы на правах сильнейшей команды регулярного сезона прошли своего соперника значительно увереннее — все четыре победы команда Ротенберга добыла в основное время и с запасом. Нижегородцы же трижды одолели противника в овертайме.

Что касается личных встреч команд, то СКА комфортно играть против «Торпедо». Из 13 последних матчей 10 армейцы выиграли в основное время, семь — с разницей более чем в одну шайбу. Если брать только последний отрезок, то в 2022-м и в начале 2023-го красно-синие добились четырех побед в пяти матчах с преимуществом вообще в три гола. Так что силы команд на данный момент не назвать близкими. Ну и плюс первый матч состоится в Санкт-Петербурге, что также играет немаловажную роль.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.84.

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ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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«Реал» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 15 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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