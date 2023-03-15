СКА — «Торпедо»: команда Ротенберга стартует в 1/4 плей-офф с убедительной победы?
16 марта для санкт-петербургского СКА и нижегородского «Торпедо» стартует второй этап плей-офф КХЛ. Первый матч четвертьфинальной серии пройдет в Ледовом дворце Северной столицы и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск.
Букмекерская компания Olimpbet назвала хозяев безоговорочными фаворитами игры. На победу СКА в основное время выставлен коэффициент 1.48, вероятность такого исхода — примерно 67%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Торпедо» — за еще большие 5.80 (13%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат по итогам 60 минут игры в случае необходимого исхода принесет 5000 рублей.
Последний матч между командами состоялся 30 января и завершился победой «Торпедо» в серии буллитов. На то, что гости снова не проиграют СКА, котировка — 2.54.
Однако значительно чаще очные встречи заканчиваются уверенным триумфом армейцев — в четырех из пяти предыдущих игр они победили с разницей в три и более шайбы. Ф1(-1.5) оценена в 1.84, Ф1 (-2.5) — в 2.56.
«Торпедо» продемонстрировало удивительную стабильность в серии с «Динамо» и выиграло три последних матча в овертайме. На то, что игра перетечет в дополнительное время и на этот раз, коэффициент — 5.00.
Победу СКА с учетом основного времени и овертайма можно взять за 1.28, триумф «Торпедо» — за 3.69.
На проход армейцев в следующий этап плей-офф котировка еще ниже — 1.17. Если верите в нижегородцев, поставьте на них за достаточно жирные 4.99.
Прогноз и ставка на матч СКА — «Торпедо»
Обе команды завершили серии 1/8 финала в шести матчах — СКА расправился с минским «Динамо», а «Торпедо» — с «Динамо» московским. При этом армейцы на правах сильнейшей команды регулярного сезона прошли своего соперника значительно увереннее — все четыре победы команда Ротенберга добыла в основное время и с запасом. Нижегородцы же трижды одолели противника в овертайме.
Что касается личных встреч команд, то СКА комфортно играть против «Торпедо». Из 13 последних матчей 10 армейцы выиграли в основное время, семь — с разницей более чем в одну шайбу. Если брать только последний отрезок, то в 2022-м и в начале 2023-го красно-синие добились четырех побед в пяти матчах с преимуществом вообще в три гола. Так что силы команд на данный момент не назвать близкими. Ну и плюс первый матч состоится в Санкт-Петербурге, что также играет немаловажную роль.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3