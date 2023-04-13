«Фейеноорд» — «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы 13 апреля 2023 года
13 апреля в четвертьфинале Лиги Европы сразятся «Фейеноорд» и «Рома». Встреча команд состоится в Нидерландах на стадионе «Де Куйп» и начнется в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 19.30 мск. Главный арбитр — испанец Хосе Санчес Мартинес.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает фаворитом встречи «Фейеноорд». На победу нидерландского клуба можно поставить с коэффициентом 2.50, вероятность этого исхода — примерно 40%. Ничья идет за 3.10 (30%), как и успех «Ромы».
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления выплата составит 3100 рублей.
В прошлом сезоне соперники играли в финале Лиги конференций, и тогда «Рома» оказалась сильнее (1:0). На то, что команда Моуринью снова не проиграет роттердамцам, котировка — 1.53.
Эксперты считают, что команды не порадуют обилием голов в предстоящей встрече: ТБ 2.5 идет за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.57.
Также невелики шансы увидеть обмен забитыми мячами: на такое условие выставлена котировка 2.10, на обратный результат — 1.75.
Проход «Ромы» в следующий раунд по итогам двух матчей можно оформить за 1.73, «Фейеноорда» — за 2.13.
Прогноз и ставка на матч «Фейеноорд» — «Рома»
«Фейеноорд» довольно хорош в этом сезоне: лидирует в чемпионате Нидерландов с отрывом в восемь очков от «Аякса» и уже добрался до четвертьфинала Лиги Европы. Правда, в еврокубке у роттердамцев не все складывалось гладко: в группе они выиграли только два матча из шести и потерпели два поражения. В 1/8 финала прошли «Шахтер», оформив превосходство во втором матче — 1:1 и 7:1.
«Рома» не побеждала в трех играх в середине марта, но в последних двух выиграла всухую — у «Сампдории» (3:0) и «Торино» (1:0). Команда Моуринью традиционно делает ставку на оборону, и это помогает ей идти в группе лидеров серии А: в 29 матчах римляне пропустили 26 мячей и занимают третью строчку. В отличной форме находится Пауло Дибала, на счету которого 11+6 в чемпионате.
Учитывая, что матч состоится в Нидерландах, «Рома» наверняка сыграет осторожно, чтобы решить вопрос выхода на домашнем поле. А защищаться «волки» умеют, поэтому высокой результативности ждать не стоит.
Рекомендуемая ставка: «Рома» не проиграет» и ТМ 3.5 за 1.88.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
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2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
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5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
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Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|16
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|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4