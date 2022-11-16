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Мексика — Швеция: прогноз на товарищеский матч 16 ноября 2022 года

Прогноз на товарищеский матч Мексика — Швеция 16 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Сборная Швеции.
Фото Global Look Press

16 ноября сборная Мексики устроит финальную тренировку перед стартом чемпионата мира — противостоять ей будет сборная Швеции. Игра начнется в 22.30 по московскому времени на стадионе «Монтивили» в Испании, прямая трансляция не предусмотрена. Рассудит команды испанец Сезар Сото Градо.

Харри Кейн. Кейн вновь превзойдет Месси, Роналду и Неймара — кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2022?

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных хозяев. Поставить на победу мексиканцев можно за 2.15, это примерно 46% вероятности. Ничью оценили в 3.30 (30%), успех шведов — в 3.70 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3300 рублей.

Если считаете, что Швеция не уступит, оформите ставку за 1.75.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.52, Ф2(0) — за 2.65.

«Верх» по голам прошел в двух из пяти последних матчей Мексики, у Швеции таких игр было три. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.35, на обратный исход — за 1.64.

Эксперты не ждут обмена голами — взять «обе забьют — нет» можно за 1.75.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Мексики за 5.80.

Прогноз и ставка на матч Мексика — Швеция

Швеция попала в какой-то затяжной кризис и уже пять матчей не может выиграть. При этом четыре встречи в серии закончились поражениями, а в двух из них шведы пропустили три и больше мяча. На этом фоне Мексика выглядит фаворитом, хотя и сама давно не побеждала соперников высокого уровня. От подготовительного матча скорее стоит ожидать тренировочного режима, обе команды не самые забивные — вряд ли в игре будет много голов.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.64.

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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Локомотив

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