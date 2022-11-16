16 ноября сборная Мексики устроит финальную тренировку перед стартом чемпионата мира — противостоять ей будет сборная Швеции. Игра начнется в 22.30 по московскому времени на стадионе «Монтивили» в Испании, прямая трансляция не предусмотрена. Рассудит команды испанец Сезар Сото Градо.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных хозяев. Поставить на победу мексиканцев можно за 2.15, это примерно 46% вероятности. Ничью оценили в 3.30 (30%), успех шведов — в 3.70 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3300 рублей.

Если считаете, что Швеция не уступит, оформите ставку за 1.75.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.52, Ф2(0) — за 2.65.

«Верх» по голам прошел в двух из пяти последних матчей Мексики, у Швеции таких игр было три. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.35, на обратный исход — за 1.64.

Эксперты не ждут обмена голами — взять «обе забьют — нет» можно за 1.75.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Мексики за 5.80.

Прогноз и ставка на матч Мексика — Швеция

Швеция попала в какой-то затяжной кризис и уже пять матчей не может выиграть. При этом четыре встречи в серии закончились поражениями, а в двух из них шведы пропустили три и больше мяча. На этом фоне Мексика выглядит фаворитом, хотя и сама давно не побеждала соперников высокого уровня. От подготовительного матча скорее стоит ожидать тренировочного режима, обе команды не самые забивные — вряд ли в игре будет много голов.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.64.