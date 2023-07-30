«Факел» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 30 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
30 июля «Факел» примет «Локомотив» на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Поединок второго тура РПЛ стартует в 17.30 по московскому времени, а обслужит встречу судейская бригада Василия Казарцева. Прямая трансляция состоится на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начиная с 17.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение железнодорожникам: взять победу москвичей можно с коэффициентом 2.50, вероятность такого итога — примерно 37%. Ничья доступна за 3.45 (29%), триумф хозяев — за 2.90 (34%).
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В последней игре, которая прошла на «РЖД Арене», москвичи сохранили ворота в неприкосновенности (1:0). На новый «сухарь» красно-зеленых против парней Вадима Евсеева предложили котировку 3.30.
В июле прошлого года соперники сталкивались в товарищеском поединке — «Локомотив» праздновал успех, но отличились оба клуба (4:2). Обмен результативными ударами оценен за 1.69, обратный вариант — за 2.15.
Все матчи с участием воронежцев и железнодорожников на старте сезона пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча в очной разборке идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.94.
В первом туре РПЛ коллектив Михаила Галактионова дважды огорчил «Рубин» (2:2), в Кубке России столько же получил «Урал» (2:1). Индивидуальный тотал красно-зеленых больше 1.5 меткого выстрела дали за 2.28.
Викторию «Факела» с форой (0) можно сыграть за 2.07. Если верите в «Локо», но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.80.
Наиболее вероятный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом представлен за 5.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
3
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Роман Акбашев
Ростов
|1
|0
|1